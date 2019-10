Schon wieder! Notrufnummern der Stadt Zürich funktionieren nicht

Erneute technische Probleme mit unseren Notrufnummern 117 und 112. Spezialisten arbeiten an der Behebung. In der Zwischenzeit greift unser Notfallkonzept: Festnetz via @KapoZuerich, Mobiltelefone via @PoliceBern. Direkt erreichbar sind wir via 0 444 117 117. ^spa pic.twitter.com/Iv4kxsKbqk