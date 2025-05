Öffentliche Luftaufnahmen von Bergsturzgebiet bei Blatten + «Gefahr ist nicht gebannt»

Die Behörden vor Ort rechnen mit einem baldigen Ereignis an der Ostflanke des kleinen Nesthorns. Wie Matthias Ebener, Informationschef regionaler Führungsstab Lötschental, am Montagmorgen gegenüber dem «Walliser Boten» sagte. Anhand der Bewegungen am Berg rechne er mit einem Abgang des Materials. «Weil die Bewegung am Berg so gross ist, gehen wir nicht davon aus, dass die Evakuation noch Monate andauert.»



Die registrierten Bewegungen betragen unterdessen mehrere Meter pro Tag. Vor wenigen Tagen war es noch ein Meter pro Tag. Das Risiko steigt immer mehr.



Alban Brigger, Ingenieur bei der Dienststelle für Naturgefahren, wählt gegenüber dem «Walliser Boten» deutliche Worte. «Im Vergleich zu gestern, hat sich die Situation verschärft. Die Beschleunigung hat zugenommen.»



Die Beschleunigung sei so hoch, dass es sich nur noch um Stunden handeln könne, bis es zu einem Felssturz am Kleinen Nesthorn kommt.



Brigger sagt zudem gestützt auf neue 3D-Modelle, dass die Behörden neu von mehreren Millionen Kubikmeter Felsmasse ausgehen, die ins Tal stürzen könnte. Die ersten Schätzungen, die von einem potenziellen Volumen von einer Million Kubikmetern ausgegangen sind, seien zu optimistisch gewesen. «Im schlimmsten Fall können es fünf Millionen Kubikmeter werden.» Zu hoffen sei, dass das nicht alles in einem Mal kommt.



Gemäss Ingenieur Alban Brigger habe sich die Situation zudem noch deutlich verschärft, weil die Bewegungsrichtung klar zum darunterliegenden Birchgletscher gehe. Im Falle eines massiven Abbruchs drohe eine «Prozessverkettung». Brigger erklärt: «Der Bergsturz würde auf den Gletscher fallen, der Gletscher löst sich in Wasser auf und das führte zu einem schneller Murgang, der grosses Schadenspotential hätte.» (ch media)