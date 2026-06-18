Die Schweiz hat wieder einen leichten Geburtenrückgang verzeichnet. (Symbolbild) Bild: keystone

Leichter Geburtenrückgang und stabile Todesfälle in der Schweiz

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Der seit 2022 beobachtete Geburtenrückgang hat sich auch 2025 fortgesetzt. Allerdings ging die Zahl der Geburten nur mehr leicht zurück. Relativ stabil blieb die Zahl der Todesfälle. Der Geburtenüberschuss verringerte sich zwischen 2024 und 2025 um 1,0 Prozent.

Ausserdem wurden in der Schweiz im vergangenen Jahr weniger Eheschliessungen und Scheidungen registriert, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag weiter mitteilte.

2025 wurden in der Schweiz 78'200 Lebendgeburten registriert. Das sind 100 bzw. 0,1 Prozent weniger als 2024. Die Geburtenzahl ist somit das vierte Jahr in Folge rückläufig, hat aber weniger stark abgenommen als in den Vorjahren (2024: –2,2 Prozent/2023: –2,8 Prozent). Die Zahl der Todesfälle in der Schweiz blieb 2025 mit 71'900 im Vergleich zum Vorjahr stabil.

Der Geburtenüberschuss, d. h. die Differenz zwischen Geburten und Todesfällen, blieb mit einem Plus von 6300 Personen positiv. Er hatte 2016 mit 22'900 seinen höchsten Stand der letzten 25 Jahre erreicht und verringert sich laut dem BFS seither laufend. (dab/sda)