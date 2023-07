Schweiz sammelt 9400 Tonnen Plastik

Die Schweiz hat letztes Jahr mehr als 9400 Tonnen Plastik gesammelt

Die Schweizer Plastik Recycler haben 2022 gut 9400 Tonnen Plastik gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt. Das sind 850 Tonnen mehr als im Vorjahr. 94 Prozent der gesammelte Menge bestand aus dem anvisierten Plastik. 150 Gemeinden stiessen neu zum Sammelnetz.

Mit dem Resultat komme man der notwendigen Menge von 20'000 Tonnen Plastik für eine eigene Schweizer Sortieranlage einen Schritt näher, teilte der Verein Schweizer Plastic Recycler am Freitag mit. Aus 5000 Tonnen des Sammelguts wurden Recyklate hergestellt, eine Steigerung von 10 Prozent gegenüber 2021.

Der Rest wurde in Zementwerken und zum geringen Teil in Kehrichtverbrennungsanlagen entsorgt. Bezogen auf das geschätzte Gesamtvolumen der Kunststoffabfälle in der Schweiz stieg die Sammelquote von 4.5 auf 5 Prozent. (sda)