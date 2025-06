Atom-Endlager in Stadel ZH: Deutsche kritischer als Schweizer

Die deutsche Bevölkerung steht dem Atommüll-Endlager bei Stadel ZH offenbar deutlich kritischer gegenüber als die Schweizerinnen und Schweizer. Dies geht aus dem Monitoring 2024 hervor, das die Auswirkungen des Tiefenlagers auf Wirtschaft und Gesellschaft der Region untersucht.

Das Bundesamt für Energie (BFE) informierte an der Vollversammlung der «Regionalkonferenz Nördlich Lägern» vom Samstag über das Monitoring, wie die Regionalkonferenz am Sonntag mitteilte.

So befürworteten in Nördlich Lägern 23 Prozent der Befragten das Tiefenlager, 36 Prozent lehnten das Vorhaben ab. Dazu kommen 25 Prozent, die Argumente für und gegen das Tiefenlager sehen und 12 Prozent, die sich noch keine Meinung gebildet haben, wie es weiter heisst. Zudem stünden die Befragten in den deutschen Teilen der Standortgebiete dem Tiefenlager deutlich kritischer gegenüber als jene in der Schweiz, heisst es weiter. (sda)