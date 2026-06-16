Denner weitet Tiefkühlprojekt gegen Foodwaste auf 300 Filialen aus

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Der Discounter Denner hat sein gemeinsam mit den Caritas-Märkten gestartetes Projekt gegen Lebensmittelverschwendung laut einer Mitteilung vom Dienstag deutlich ausgeweitet. Seit April 2026 beteiligen sich 300 Filialen an dem Programm, bei dem Fleisch am Erreichen des Ablaufdatums eingefroren und an Caritas-Märkte gespendet wird.

Denner weitet sein Tiefkühlprojekt gegen Foodwaste aus. Bild: KEYSTONE

Das Projekt war im März 2024 mit 15 Pilotfilialen gestartet. Inzwischen nehmen Filialen in den Regionen Genf, Lausanne, Freiburg, Bern, Basel, Zürich, Luzern, Zug und der Ostschweiz teil. Eine weitere Ausdehnung ist geplant, sofern in der jeweiligen Region Caritas-Märkte vorhanden sind. Potenzial sieht Denner insbesondere im Aargau, in Solothurn und in verschiedenen Bergregionen.

Das eingefrorene Fleisch bleibt laut Denner für weitere 90 Tage geniessbar und wird in den Caritas-Märkten mit einem Rabatt von 66 Prozent verkauft. Eine eigens entwickelte Etikette weist auf die verlängerte Haltbarkeit und die Konsumfrist nach dem Auftauen hin.

Nach Angaben des Unternehmens spendet Denner den Caritas-Märkten zudem seit Jahren haltbare Produkte im Wert von rund 250'000 Franken pro Jahr. (dab/sda/awp)