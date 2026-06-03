bedeckt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Konsum - Detailhandel

Migros schliesst vier Gastrobetriebe in der Ostschweiz

Eine Migrosrestaurant Tafel und zwei Ueberwachungskameras an der Fassade des Shoppingcenter Blauaecker, fotografiert am Mittwoch, 26. April 2023 in Koeniz. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Die Migros schliesst in der Ostschweiz mehrerer Restaurants.Bild: KEYSTONE

Migros schliesst vier Gastrobetriebe in der Ostschweiz – diese Standorte sind betroffen

03.06.2026, 07:3403.06.2026, 07:34

Die Migros Ostschweiz strafft ihr Gastronomie-Netz und schliesst in den kommenden zwei Jahren vier kleinere Verpflegungsstandorte. Betroffen sind die Migros-Restaurants in Romanshorn, Weinfelden und Schaffhausen Vorstadt sowie der Take-away-Betrieb in Rorschach.

Den von den Schliessungen betroffenen Mitarbeitenden will die Migros alternative Stellen in der Region anbieten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Migros Ostschweiz betreibt in ihrem Wirtschaftsgebiet insgesamt 33 Restaurants und 15 Take-Away-Betriebe.

Als Gründe für die Schliessungen nennt die Genossenschaft rückläufige Kundenfrequenzen in den vergangenen Jahren sowie den hohen Investitionsbedarf an den Standorten. Stattdessen will die Migros ihr Angebot für den Sofortkonsum in den jeweiligen Supermärkten ausbauen. Dort sollen Kunden künftig auf grösseren Flächen Sandwiches, Salate, warme Snacks und weitere Verpflegungsangebote finden.

Die Schliessungen erfolgen schrittweise: Das Restaurant in Romanshorn bleibt noch bis Oktober 2026 geöffnet, die Standorte Weinfelden und Rorschach bis Mai 2027. Das Restaurant Schaffhausen Vorstadt soll im Frühling 2028 den Betrieb einstellen.

Für die freiwerdenden Flächen in Rorschach, Schaffhausen und Weinfelden prüft die Migros alternative Nutzungen. In Romanshorn gibt sie die gemietete Fläche an die Eigentümerschaft zurück.

Gleichzeitig investiert die Migros Ostschweiz in die Modernisierung grösserer Gastronomiebetriebe. 2026 werden die Restaurants in den Einkaufszentren Pizolpark Mels, Rheinpark St. Margrethen, Rosenberg Winterthur und in Gossau umfassend erneuert. (sda/awp)

Mehr zur Migros:

Coop reagiert nach Kritik an Rabatt-Preisschildern – so sieht es bei der Migros aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So eine Migros-Filiale hast du (vermutlich) noch nie gesehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So soll der Einkauf in der Schweiz für Touristen attraktiver werden
Das Einkaufen in der Schweiz soll für ausländische Touristinnen und Touristen attraktiver werden. Der Nationalrat verlangt, die Obergrenze für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer für aus der Schweiz ausgeführte Einkäufe zu senken.
Zur Story