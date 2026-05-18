freundlich29°
DE | FR
burger
Schweiz
Konsum

Rabatt-Preisschilder: Coop passt Design an, Migros braucht noch Zeit

Coop reagiert nach Kritik an Rabatt-Preisschildern – so sieht es bei der Migros aus

18.05.2026, 14:0208.07.2026, 15:10

Rabatt-Preisschilder, mit denen auf vergünstigte Produkte oder Aktionen im Detailhandel aufmerksam gemacht werden, riefen im März das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) auf den Plan.

Der Grund: Die Preise waren häufig nur schwer zu entziffern, mehrere Personen beklagten damals gegenüber «RTS», dass sich der Aktionspreis zu schlecht vom Einzelpreis unterscheiden liess.

Coop Aktion Preisschild
Der Aktionspreis bei Coop wurde gross angeschrieben. Dass dafür aber zwei Stück gekauft werden müssen, wurde kleiner angeschrieben.Bild: RTS

Vom Seco hiess es damals, dass die Migros gegen die Regeln der eidgenössischen Preisbekanntgabeverordnung (PBV) verstosse. Diese verlangt unter anderem, dass der Preis gut lesbar bekannt gegeben werden muss. Überwacht wird die Einhaltung der PBV vom Seco. Die Praxis von Coop hielt man damals zwar nicht für regelwidrig, aber für grenzwertig.

Migros-Rabattpreisschilder
Ein Rabatt-Preisschild der Migros. Bild: RTS

Nun hat Coop auf die Kritik reagiert. Wer heuer in einer Coop-Filiale auf Rabatt-Preisschilder trifft, der sieht einen deutlichen Unterschied zu den alten Preisschildern.

Die neuen Rabatt-Preisschilder bei Coop.
So sehen die neu angepassten Rabatt-Preisschilder bei Coop aus.Bild: watson

Was macht die Migros?

Auch die Migros nimmt die Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden sowie dem Seco ernst. Man stehe seit März mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft im Austausch, sagt Mediensprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir von der Migros gegenüber watson:

«Aktuell arbeiten wir an einer Anpassung des Designs und prüfen mögliche Umsetzungsvarianten.»
Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir

Es kann aber noch ein wenig dauern, bis auch in der Migros die Rabatt-Schilder angepasst werden. «Die finale technische Umsetzung des neuen Layouts der Schilder dürfte noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen», so Huguenin-dit-Lenoir. (ome)

Mehr News aus dem Detailhandel:

Migros-Chef bekräftigt Existenzberechtigung von Denner
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neues Migros-Design
1 / 4
Neues Migros-Design

Einige der Migros-Produkte bekommen ein neues Design.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Stichprobe: Einzelne Banane bei Coop fast doppelt so teuer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
96 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Bärner728
18.05.2026 14:18registriert Juni 2020
Ehrlicherweise finde ich die neuen Preisschilder von Coop noch verwirrender als die alten.
1386
Melden
Zum Kommentar
avatar
_Marc_
18.05.2026 14:20registriert Juni 2018
Und was soll an den neuen Schildern von Coop genau verständlicher sein als an den alten?
1306
Melden
Zum Kommentar
avatar
Chalbsbratwurst
18.05.2026 14:13registriert Juli 2020
"So sehen die neu angepassten Rabatt-Preisschilder bei Coop aus."

Und das soll besser sein?
"20% ab CHF 20.-
Je Stk. CHF 11,15 statt CHF 13.95"

Klar wer rechnen kann sieht das man 2Stk. kaufen muss.

Wie wäre es mit:
"20% Rabatt beim kauf von 2Stk."
1146
Melden
Zum Kommentar
96
Neue Vorhersagen prognostizieren «katastrophalen» Sommer
Die Schweiz leidet wie viele Teile Europas unter der anhaltenden Trockenheit. Neue Prognosen für die Monate Juli und August lassen wenig Gutes erahnen.
«Die neuen Monatsvorhersagen des ECMWF sehen ziemlich katastrophal aus», schrieb der Schweizer Meteorologe Jörg Kachelmann vor zwei Tagen auf X.
Zur Story