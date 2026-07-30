Eine Alphornbläserin kämpft am Eidgenössischen Jodlerfest im Juni 2026 in Basel gegen die Hitze. Bild: keystone

Extremwetter

39,7 Grad in Basel – erster Allzeitrekord geknackt

Die aktuelle Hitzewelle in der Schweiz erreicht ihren ersten Höhepunkt. Am Nachmittag erwarten uns deshalb Temperaturen von deutlich über 35 Grad. Nun wurde am Donnerstag bereits ein erster Allzeitrekord geknackt.

Leo Helfenberger Folge mir

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Die Hitzewelle hat die Schweiz weiter fest im Griff. Um 14.10 Uhr war es dann soweit: Ein erster Allzeitrekord fällt. In Basel / Binningen wurden 39,7 Grad gemessen.

Tagesrekorde verzeichnete das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie am Donnerstag in St.Gallen um 12.40 Uhr mit 29,3 Grad, in Payerne VD mit 32,7 Grad und in Davos GR 27,1 Grad. In Meiringen BE wurden um 13.00 Uhr 33,2 Grad gemessen, in Bad Ragaz SG 34,1 Grad.

Bisher nur zwei Allzeitrekorde im Juli

Im Juli wurde vor heute nur ein einziger Allzeitrekord gebrochen. Am 8. Juli wurde es in Magadino / Cadenazzo im Kanton Tessin 37,3 Grad heiss. Am Donnerstagnachmittag kam nun jener aus Basel dazu.

Die höchsten Temperaturen werden denn heute auch für die Region Basel erwartet. Die Prognose von MeteoSchweiz zeigt für Laufen, Liestal und Bubendorf 38 Grad an. Für die Region um den Zürcher Flughafen sind aber ebenfalls 38 Grad angesagt, der Allzeitrekord in Zürich / Kloten steht bei 37,8 Grad. Auch hier könnte heute also ein Rekord fallen.

Die Trockenheit verschärft sich während der aktuellen Hitzewelle weiter. Bild: keystone

In Fahy im Jura, Langnau im Kanton Bern oder in Güttingen im Thurgau sind Temperaturen prognostiziert, die die Allzeitrekorde der nahegelegenen Messstationen übertreffen. Sollte es heute zu weiteren Rekorden kommen, werden sie an dieser Stelle nachgeliefert. Die Maximaltemperaturen stellen sich je nach Ortschaft zwischen 13 und 18 Uhr ein.

Alle bisherigen und neuen Rekorde

Bereits während der Hitze im Juni wurden in der Schweiz an diversen Messstationen neue Allzeitrekorde aufgestellt. Am heissesten wurde es dabei am 27. Juni in Basel (Binningen) mit 39 Grad. An diesen Messstationen gab es an diesem Tag ebenfalls Rekorde:

Nach modernen Messmethoden wurde die heisseste je in der Schweiz gemessene Temperatur übrigens in Grono im Kanton Graubünden gemessen. Während des Jahrhundertsommers am 11. August 2003 wurden hier 40,5 Grad gemessen. Es war das erste und einzige Mal, dass eine Messstation in der Schweiz eine Temperatur von über 40 Grad mass.

Der älteste noch geltende Temperaturrekord wurde am 29. Juli 1947 in Luzern aufgestellt. Damals zeigte das Thermometer 36,8 Grad an. Hier alle Temperaturrekorde an Messstationen von MeteoSchweiz im Überblick:

So geht es weiter

Die aktuelle Hitzewelle verdanken wir einem Hochdruckrücken und einer südwestlichen Höhenströmung. Diese bringt sehr heisse Luft in die Schweiz. «Doch die rekordverdächtigen Temperaturen sind nur eine Seite der Medaille», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.

Denn zu den hohen Temperaturen gesellt sich am Nachmittag zudem starker Wind dazu. «Böen von 50 bis 80 Kilometern pro Stunde sind dabei durchaus möglich», schreibt der Wetterdienst. Und weiter: «Tückisch ist dabei vor allem das Überraschungspotenzial.»

In Basel sind am 30. Juli bereits erste Bäume der Trockenheit zum Opfer gefallen. Bild: keystone

Besonders im Wald oder unter Bäumen ist heute Nachmittag Vorsicht geboten. Die Trockenheit hat viele Bäume geschwächt, bei starken Winden können hier Äste abbrechen und zu Boden stürzen. Am Freitag gesellen sich kräftige Gewitter dazu.

So wird der 1. August

Am Freitag gesellen sich kräftige Gewitter dazu. «Lokal ist mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen», schreibt MeteoNews. Auch hier ist wieder Vorsicht geboten, denn das Wetter kann in kürzester Zeit komplett umschlagen.

Du planst ein Grillfest? Dann startest du besser am Vormittag damit. Bild: KEYSTONE

Am Schweizer Nationalfeiertag gehen die Maximaltemperaturen nochmals deutlich zurück. Verbreitet wird es um die 30 Grad, im Süden teilweise etwas wärmer. Darüber hinaus erleben wir am Samstag typisches «Tagesgangwetter», wie der Wetterdienst schreibt.

Gemeint ist damit ein sonniger Vormittag, am Nachmittag bilden sich vermehrt Quellwolken und bis zum Abend kann es lokal auch zu einzelnen Schauern kommen. Wer also ein Grillfest plant, sollte damit eher früher denn später beginnen. (mit Material der sda)