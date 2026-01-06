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Coop erzielt 2025 Umsatzrekord

Coop erzielt 2025 neuen Umsatzrekord und gewinnt Marktanteile

Der Detailhändler Coop hat 2025 unter anderem dank mehr Kundinnen und Kunden einen Umsatzrekord erzielt. Die Nummer 1 im Schweizer Detailhandel gemessen am Gesamtumsatz konnte seine Position festigen und gemäss eigenen Angaben Marktanteile hinzugewinnen.
06.01.2026, 09:3308.07.2026, 15:13

Der Umsatz stieg 2025 währungsbereinigt um 2,1 Prozent auf 35,4 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Detailhandel ohne Treibstoffe legte Coop um 2,3 Prozent auf 21,1 Milliarden zu.

Das Wachstum geht auf verschiedene Faktoren zurück. «Im vergangenen Jahr konnten wir neue Supermärkte eröffnen, einen Kundenzuwachs stellen wir aber insgesamt über alle Regionen hinweg fest», sagte eine Coop-Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. Voraussichtlich im laufenden Jahr werde Coop seinen tausendsten Supermarkt eröffnen.

Getragen wurde das Wachstum von Zuwächsen in mehreren Geschäftsbereichen. Die Coop-Supermärkte inklusive Onlineplattform Coop.ch erhöhten den Nettoerlös um 2,6 Prozent auf 12,4 Milliarden Franken, wobei der Onlinehandel um gut zehn Prozent zulegte. Die Fachformate mit Marken wie Interdiscount, Jumbo und Update Fitness dagegen legten zwar ebenfalls zu, allerdings weniger stark: Deren Zuwachs lag bei 1,7 Prozent. Dies bedeutet allerdings ebenfalls weitere Marktanteilsgewinne.

Der Geschäftsbereich Grosshandel und Produktion wuchs währungsbereinigt um 2,9 Prozent auf 17,2 Milliarden Franken.

Trotz der unterdurchschnittlichen Entwicklung der Fachformate will Coop im Gestensatz zur Konkurrentin Migros die Geschäfte nicht loswerden. «Es gibt keine Pläne für Umstrukturierungen oder Verkäufe», sagte die Coop-Sprecherin. Die Non-Food-Formate entwickelten sich alle über dem Markt und würden Marktanteile gewinnen. «Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, insbesondere bei Interdiscount, Coop Vitality, Coop City und Jumbo.»

Weitere Details sowie Angaben zum Gewinn will Coop an der Bilanzmedienkonferenz am 17. Februar bekanntgeben. (dab/awp/sda)

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15 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Loeffel
06.01.2026 10:11registriert Oktober 2016
Ich bin 2025 von Migros zu Coop konvertiert. Nach 25 Jahren Migros.

Hauptgrund: Qualität von Früchten und Gemüse (Frische).
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PascalP
06.01.2026 10:10registriert Oktober 2022
Ich denke die neue Strategie der Migros kommt bei vielen Kunden nicht gut an und hat somit zu dem Umsatz beigetragen.
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conszul
06.01.2026 11:20registriert August 2014
Die Migros verkackt es am Laufmeter. Und das sage ich als Migros-Kind. Die Frische von Früchten und Gemüse lässt oft zu Wünschen übrig. Eine Frechheit, was zum Teil noch zum vollen Preis verkauft wird. Zahlreiche Produkte fehlen seit Wochen. Einige Regale sind leer und bleiben es auch. Einzig das Brot bereitet mir Freude. Ansonsten bin ich wohl bald bei der Konkurrenz.
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