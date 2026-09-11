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Migros ruft Sélection ASC Sashimi Lachsfilets zurück

Migros ruft Sashimi-Lachsfilets zurück

11.09.2026, 15:5511.09.2026, 15:55
Die Migros ruft diese Sashimi Lachsfilets wegen eines Bedruckungsfehlers zurück.
Die Migros ruft diese Sashimi Lachsfilets wegen eines Bedruckungsfehlers zurück.Bild: migros

Die Migros hat am Freitag einen Rückruf für Lachsfilets gestartet. Dies geht aus einer entsprechenden Medienmitteilung der Detailhändlerin hervor.

Konkret geht es um Sélection ASC Sashimi Lachsfilets mit Verbrauchsdatum 19.09.2026, Artikelnummer 2514.341.120.00. Bei der Bedruckung der Ettiketten ist nämich ein Fehler passiert: Tatsächlich liegt das Verbrauchsdatum bereits am 11. September, also diesen Freitag.

Im Verkauf wurde das Produkt bereits in den Filialen gesperrt. Die Migros bittet deshalb Kundinnen und Kunden, die das Produkt bereits gekauft haben, es nach dem 11. September nicht mehr zu konsumieren, um so potenzielle gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden.

Kundinnen und Kunden, die das betroffenen Produkt gekauft haben, können dieses in Migros-Filialen zurückbringen und dort den Verkaufpreis zurückerstattet erhalten. (cpf)

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