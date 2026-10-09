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Aargauer Papeterie schliesst für immer – wegen Temu und Co.

Schulanfang *** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE *** EDITORIAL USE ONLY ***Gechichte zum Thema Erstausstattung für Schulanfänger im Schreibwarengeschät Papeterie Petersen in Rüttenscheid am 11.8.2015. Bun ...
Konsumentinnen und Konsumenten bestellen ihre Schreibwaren wohl vermehrt über Billigshops.Symbolbild: www.imago-images.de

Aargauer Papeterie schliesst für immer – Grund sind Temu und Co.

Am 24. Oktober schliesst nach über zwei Jahrzehnten die Pauli Papeterie und Spielwaren in Niederlenz AG. Grund sind Umsatzrückgänge wegen Onlineplattformen wie Temu.
09.10.2026, 10:1909.10.2026, 10:19

In der Schweiz schreitet das Lädelisterben voran. Neuestes Opfer: Pauli Papeterie und Spielwaren in Niederlenz AG. Am 24. Oktober schliesst das Geschäft nach 22 Jahren seine Pforten, berichtet die «Aargauer Zeitung».

Der Grund für die vielen Schliessungen sind grosse und günstige Ketten mit einem breiteren Sortiment. Auch der Onlinehandel trägt seinen Teil dazu bei. Kleine Läden haben es somit immer schwerer, sich auf dem Markt zu behaupten.

«Wir haben vieles versucht, um uns an die veränderten Bedingungen anzupassen und die laufenden Kosten zu senken», erklärt Mitinhaberin Christine Leibundgut-Pauli der Zeitung. Das Geschäft betrieb sie zusammen mit ihrer Schwester Monika Friedli-Pauli. Sie führt fort: «Wir haben uns schweren Herzens entschieden, unser Geschäft zu schliessen.»

Action und Temu als Konkurrenz

2024 zog der Laden ins Dorfzentrum von Niederlenz, in der Hoffnung, dort nach einer Modernisierung neu starten zu können. Der Wunsch ging jedoch nicht in Erfüllung. Seit Corona hätten sich die Einkaufsgewohnheiten der Konsumentinnen und Konsumenten verändert, meint Leibundgut-Pauli. Das bedeutet: weniger Kundschaft vor Ort bei gleichzeitig mehr Bestellungen im Internet. Vor allem Billigshops wie Temu hätten für den Niedergang des Ladens gesorgt.

Vor Ort machte der niederländische Discounter Action den zwei Frauen das Leben schwer. 2026 öffnete dort eine Filiale. Dies habe sich auf das Geschäft negativ ausgewirkt. Dies alles sorgte für das Aus der Papeterie. Bis zum 24. Oktober läuft noch der grosse Ausverkauf.

(kek)

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