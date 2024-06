Deutliche Mehrheit der Schweizer Bevölkerung will Einheitskasse

65 Prozent der Befragten befürworteten eine Abschaffung der heutigen Krankenkassen. Besonders hoch fiel die Zustimmung zu einer staatlichen Einheitskasse in der Romandie und im Tessin sowie unter den 30- bis 44-Jährigen aus.

Der Wunsch nach tieferen Prämien verstärkte neben der Wechselbereitschaft auch die Offenheit für die Digitalisierung. 43 Prozent verlangten attraktive und zeitgemässe digitale Angebote. Drei Viertel wollten das elektronische Patientendossier nutzen. In einer Deloitte-Umfrage 2022 waren erst 35 Prozent dazu bereit.

Diese erhöhte Wechselbereitschaft verstärkt den Druck auf den Krankenversicherungen, wie das Beratungsunternehmens Deloitte aufgrund seiner am Mittwoch veröffentlichten Umfrage vom März mitteilte. Diese müssten ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln, die Effizienz steigern und das Angebot an neue Vorschriften anpassen.

Ein Drittel wechselte oder passte das Modell auf den Jahreswechsel 2024 hin an. 44 Prozent wollen im Herbst ihre Kasse überprüfen.

Zwei Drittel der Bevölkerung sprechen sich in einer Umfrage für die Abschaffung der Krankenkassen zugunsten einer Einheitskasse aus.

Kopftuchverbot an Schweizer Schulen und Kindergärten rückt näher

Das Klassenzimmer soll zu einer kopftuchfreien Zone werden: Der Nationalrat hat am Montag gegen den Willen des Bundesrats einen Vorstoss der Aargauer Ständerätin Marianne Binder gutgeheissen.

Minarette, Burkas und Niqabs hat das Schweizer Volk verboten. Jetzt bahnen sich neue Regeln an, die den muslimischen Glauben betreffen: ein Kopftuchverbot an Schulen und Kindergärten. Der Nationalrat hat am Montag ein entsprechendes Postulat der Aargauer Ständerätin Marianne Binder (Mitte) mit 104 zu 77 Stimmen bei 10 Enthaltungen gutgeheissen. Nun muss der Bundesrat einen Bericht dazu erarbeiten.