5 Tage statt 4: So feiert das Gurtenfestival sein 40-jähriges Jubiläum

Die «40th-Edition»-Pässe sowie die ebenfalls limitierten «Rock The Hill»-Pässe – 4-Tages-Pässe zum Preis von drei Tagen – sind am Mittwoch, 16. November, ab 18.00 Uhr im Gurtenfestival-Ticketshop verfügbar. Pro Person können maximal zwei Tickets gekauft werden.

Seit 2004 findet das Gurtenfestival vier Tage am Stück statt, vorher waren es nur drei. Zur Jubiläumsausgabe gibt es nun einen fünften Tag dazu: Neben den Tagen Mittwoch bis Samstag kann auch am Sonntag, 16. Juli 2023, Konzerten gelauscht werden.

Kim de l'Horizon holt den Deutschen Buchpreis 2022 in die Schweiz

Der Roman «Blutbuch» von Kim de l'Horizon hat Deutschland im Sturm erobert: Der begehrte Deutsche Buchpreis geht dieses Jahr in die Schweiz.

Der Debütroman von Kim de l'Horizon handelt von Ressentiments, welche über die queere Community zirkulieren. In «Blutbuch» schildert de l'Horizon, wie es wirklich ist, in einem nonbinären Körper zu stecken. Dafür konnte Kim de l'Horizon am Montag nun in Frankfurt am Main den Deutschen Buchpreis entgegennehmen.