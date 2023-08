Das waren die beliebtesten Babynamen im letzten Jahr

Die Vornamen Solea bei den Mädchen und Lior bei den Knaben machten die meisten Plätze in der Rangliste gut, meldet das BFS. Die grösste Absteigerin im gleichen Zeitraum hingegen war Kiara, der grösste Absteiger Gino.

Noah war bereits 2010, 2011, von 2013 bis 2017 sowie 2020 und 2021 am beliebtesten. Bei den Mädchen wurde Mia, der beliebteste Vorname 2021, von Emma abgelöst. Emma war schon 2011, 2012, 2014, 2017 und 2018 am häufigsten vergeben worden.

2022 sind in der Schweiz 82'371 Babys zur Welt gekommen –die Knaben stellten dabei mit 42'464 Geburten die Mehrheit. Nun hat das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag die neue Vornamen-Hitparade publiziert.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nie war eine dieser 10 Schluchtenwanderungen so angebracht wie an diesem Wochenende

Warum sind Sie so hässig, Frau Badran?

Wir waren mit der berühmtesten LGBTQ-Aktivistin in der SVP-Hochburg – es endete unschön

Nach Razzia in Olten – was wir wissen in 3 Punkten

Es war eine Razzia wie im Film. Am vergangenen Freitag kam es im Gewerbequartier bei der Haslistrasse in Olten zu einem Grosseinsatz der Kantonspolizei Zürich und der Kantonspolizei Solothurn.