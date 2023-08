Neuer Hype: Barbie und Ken als beliebte Kindernamen

Dafür stehen die Namen: Barbie ist eine Kurzform von Barbara. Der Name kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet die Fremde. Ken ist Kenough ist aus dem Keltischen abgeleitet und heisst so viel wie der «Hübsche» oder «Flinke».

Autofahrer verletzt Velofahrer in Zürich: «Er fuhr Vollgas und absichtlich in ihn hinein»

Thor reiste in 10 Jahren in alle Länder der Welt – was sein Traum mit ihm gemacht hat

Thor, eigentlich Torbjørn C. Pedersen, reiste als erster Mensch in einer einzigen grossen Reise in alle Länder der Welt – ohne zu fliegen. Nach fast zehn Jahren ist er zurückgekehrt. Hier erzählt er, was die unglaubliche Reise mit ihm gemacht hat.

Torbjørn C. Pedersen gab am 10. Oktober 2013 sein «seriöses Leben» auf und verliess seine Heimat Dänemark für ein grosses Abenteuer. Der Däne wollte im Rahmen einer einzigen, langen Reise jedes Land der Welt für mindestens 24 Stunden besuchen, ohne ein Flugzeug zu benutzen. Vier Jahre würde er dafür benötigen, vielleicht fünf – dachte er zumindest. Am Ende war er fast zehn Jahre unterwegs.