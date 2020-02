Schweiz

Leben

Sirenen-Ernstfall: Was würdest du tun?



Heute ist Sirenentest – was würdest du im Ernstfall tun?

Lino Haltinner, Linda Beciri Lino Haltinner Folge mir Entfolgen Linda Beciri Folge mir Entfolgen

Heute Mittwoch um 13.30 Uhr heulen in der Schweiz die Sirenen. Am alljährlichen Sirenentest prüft der Bund die Tauglichkeit des Alarmsystems für den Ernstfall.

Doch was muss in diesem gemacht werden und wie verhält man sich in der Ausnahmesituation richtig? Wir haben Passanten gefragt, was sie tun würden, wenn die Sirenen im Ernstfall ertönen.

Video: watson/Lino Haltinner, Linda Beciri,

Was bedeuten die Sirenen wirklich?

Gehen die Alarme los, bedeutet das gemäss der eidgenössischen Plattform «Alertswiss», «dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist». Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) erläutert: «Es handelt sich dabei um natur-, technik- oder gesellschaftsbedingte Katastrophen und Notlagen». Das Ertönen der Sirenen könnten eine Naturkatastrophe, eine Verschmutzung von Trinkwasser oder ein verheerender Chemieunfall signalisieren.

Wie muss man sich bei einem Sirenenalarm im Ernstfall verhalten?

Das Bundesamt schreibt vor, das Radio einzuschalten oder sich über die Webseite von «Alertswiss» zu informieren. Dabei müssen die Anweisungen der Behörden beachtet werden. Das BABS fordert die Bevölkerung ausserdem dazu auf, in diesem Fall die Nachbarn zu alarmieren.

Abonniere unseren Newsletter