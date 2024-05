Feministischer Streik am 14. Juni 2024 – das Programm in deiner Stadt

Frauen in der Teppich-Etage – deine Vorstellung vs. Realität

Darum wird die Schweiz am 14. Juni violett

Feministischer Streik in Zürich, 14. Juni 2023.

Feministischer Streik in Zürich, 14. Juni 2023. Bild: keystone

Am 14. Juni ziehen wieder violette Wellen durch die Schweizer Altstädte. Anlass dafür ist der landesweite feministische Streik. Hier findest du das Programm deiner Stadt.

Der Frauenstreik 2023 in Bildern

