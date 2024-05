Feministischer Streik am 14. Juni 2024 – das Programm in deiner Stadt

Frauen in der Teppich-Etage – deine Vorstellung vs. Realität

Darum wird die Schweiz am 14. Juni violett

Feministischer Streik in Zürich, 14. Juni 2023.

Feministischer Streik in Zürich, 14. Juni 2023. Bild: keystone

Am 14. Juni ziehen wieder violette Wellen durch die Schweizer Altstädte. Anlass dafür ist der landesweite feministische Streik. Hier findest du das Programm deiner Stadt.

Der Frauenstreik 2023 in Bildern

Die SRG sucht einen Austragungsort für den Musikwettbewerb im Jahr 2025. Dafür könnte sie sich zu viel Zeit nehmen, befürchten Hallenbetreiber. Sie wollen nicht monatelang auf Buchungen fürs nächste Jahr verzichten.

«Voraussichtlich im September» will die SRG kommunizieren, in welcher Stadt und Halle der Eurovision Song Contest (ESC) nächstes Jahr stattfinden wird. So berichtete es kürzlich das SRG-Medium SRF - und mit ihm verschiedene andere Titel. Denn nach dem Sieg von Nemo ist die Schweiz daran, die grösste Musikshow der Welt mit etwa 180 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern vor dem TV auszurichten.