«Let's Dance»: Luca Hänni tanzt sich auf den dritten Platz

Review

Wann reitet die Bachelorette auf diesen ultrascharfen Wangenknochen?

Da ist einer in Chanelles Herren-Harem, der eine verdammte Ähnlichkeit mit einem echten Sexsymbol hat. Oder meinen nur wir das? Was die Boys in Folge zwei der «Bachelorette» so über sich und Chanelle meinen, gibt es hier.

Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von: Wenn die Liebe da ist, ist sie super, wenn sie weg ist, kompliziert. Und das kam so: Unsere noch immer fast brandneue Bätschi Chanelle ging mit zehn Boys auf eine angeblich unbewohnte Insel. Es gab dort tatsächlich auch nur ein schickes weisses Häuschen mit einem Tischchen davor, auf dem Chanelle und Jaimy ganz zufälligerweise ein tiptop zivilisiertes Dinner serviert wurde. Unbewohnt, ts ...

Chanelle fragte: «Wie bisch du so im Thema Liebi?» Und …