Neue Evakuierungsflüge am Samstag im Saastal

Die Evakuierungsflüge aus dem Saastal sind am Samstag fortgesetzt worden. Die Luftbrücke war eingerichtet worden, nachdem nach einem Erdrutsch am Freitag hunderte Touristen in Saas-Fee und Umgebung gestrandet waren. Für Sonntag sind keine Füge geplant.

Die Wartezeit für Flüge am Samstag betrage vier Stunden, warnte die Gemeinde. Der Flug dauere einige Minuten und koste 140 Franken pro Person.

Das Saastal ist seit Freitagabend wegen eines Erdrutsches von der Aussenwelt abgeschnitten. Bild: keystone

Am Freitag waren 250 Personen mit dem Helikopter von Saas-Fee nach Stalden geflogen worden, rund hundert fanden damals keinen Platz, wie der regionale Krisenstab in einer Mitteilung am Freitagabend mitteilte.

Die Strasse ins Tal bleibt nach dem Erdrutsch mindestens bis Anfang nächster Woche gesperrt. Nach offiziellen Angaben sind von der Sperrung nebst der einheimischen Bevölkerung auch rund 2200 Touristinnen und Touristen betroffen. (sda)