Wegen gewaltigen Massen an Erde, Schlamm und Geröll auf der Hauptstrasse 212 von Visp Richtung Saas Fee ist der Abschnitt zwischen Stalden und Saas-Balen aktuell gesperrt. Das Saastal ist von der Aussenwelt abgeschnitten, wie der TCS am Donnerstagmorgen mitteilt.

Brand in der Industriezone von Vétroz VS teilweise unter Kontrolle

In der Lagerhalle eines Unternehmens in der Industriezone von Vétroz VS ist am Dienstagnachmittag ein Grossbrand ausgebrochen. Wegen der möglichen Gesundheitsgefahr durch die brennenden Produkte wurde das Gebiet evakuiert.