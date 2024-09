Bereits vor der Bekanntgabe der Prämien ist in Bern ein wichtiger Entscheid für all die Versicherten gefallen. Der Ständerat will, dass die Mindestfranchise angepasst wird. Er hat eine Motion von Esther Friedli (SVP/SG) deutlich angenommen. Derzeit liegt die tiefstmögliche Franchise bei 300 Franken. Bis diese Grenze erreicht ist, bezahlt die versicherte Person die Kosten selbst. Die Schwelle wurde zuletzt 2004 angepasst.



Mit der Anpassung erhofft sich Mitte-rechts «mehr Eigenverantwortung und Gesundheitskompetenz», wie Friedli ausführte. Sprich: Sie versprechen sich, dass nicht mehr wegen Bagatellen zum Arzt gerannt wird, wenn die Konsultation selbst bezahlt werden muss. Wie hoch die Mindestfranchise sein soll, lässt Friedli in ihrem Vorstoss offen. Es sei am Bundesrat diesen Wert zu definieren. Eine Studie der Krankenkasse Helsana hat berechnet, dass eine Erhöhung um 200 auf mindestens 500 Franken ein Einsparpotenzial von bis zu 1,2 Milliarden Franken ergebe.



Von links gab es im Ständerat scharfen Gegenwind. Hier würden Fehlentwicklungen in der Gesundheitspolitik auf dem Buckel der älteren und chronisch-kranken Bevölkerung korrigiert. Baptiste Hurni (SP/NE) sprach von «einem Frontalangriff auf die Schwächsten». Auch der Bundesrat hatte sich aber für eine Anpassung ausgesprochen. Nun geht das Geschäft in den Nationalrat. Dort hat Diana Gutjahr (SVP/TG) einen gleichlautenden Vorstoss eingereicht. (mg)