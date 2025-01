Hygiene an Bord von Flugzeugen: Wie sauber ist es in den WC-Kabinen? Bild: KEYSTONE

Swiss-Bordansage zur WC-Benutzung sorgt bei Economy-Passagieren für Stirnrunzeln

Wie sauber hinterlassen Fluggäste in der Holzklasse die WC-Kabine für die anderen Fluggäste? Eine Flight Attendant der Lufthansa-Tochterairline hat offenbar eine Ahnung.

Benjamin Weinmann / ch media

Wer öfter Langstrecke fliegt, weiss: Nach acht, neun Stunden über den Wolken sind die WC-Kabinen an Bord oftmals kein appetitlicher Anblick. Dennoch dürften sich so manche Passagiere kürzlich an Bord eines Swiss-Flugs von Zürich nach San Francisco gedacht haben: «Wie bitte?»

Kurz nach dem Start bat eine Flight Attendant über die Bordsprechanlage um die Aufmerksamkeit der Fluggäste: «Liebe Economy-Passagiere, bitte benutzen Sie die WC-Kabinen respektvoll.» Man solle die «lavatories» in einem sauberen Zustand den anderen Passagieren hinterlassen.

Diese Durchsage ist unüblich – und sorgte denn auch für verdutzte Gesichter in der Holzklasse. Denn für die gut betuchte Klientel in der Business- und First-Class gab es keinen entsprechenden Toiletten-Hinweis. Sind Economy-Passagiere also überdurchschnittliche Schmutzfinke? Oder werden insbesondere auf Flügen mit Ziel USA die WCs verschmutzt hinterlassen?

Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott sagt, dass die Bordansagen vordefiniert seien und eine solche Ansage grundsätzlich nicht vorgesehen sei. «Unsere Crew-Mitglieder können jedoch bei Bedarf Ergänzungen oder Änderungen vornehmen.»

Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott sagt, dass die Bordansagen vordefiniert seien. Bild: sda

Und wie erklärt sich die Swiss, dass ausschliesslich die Economy-Kundinnen und -Kunden angesprochen wurden? Zum konkreten Fall will sich die Fluggesellschaft nicht äussern. Fuhlrott sagt jedoch: «Grundsätzlich reisen in der Economy Class typischerweise mehr Passagiere als in der Business- oder First-Class. Dadurch werden die Waschräume in diesem Bereich häufiger genutzt, was potenziell zu einer schnelleren Verschmutzung führt.»

Die schmutzigsten Orte an Bord

Wie oft die WC-Kabinen auf einem US-Langstreckenflug im Schnitt benutzt werden, wie viele WC-Rollen und Papierhandtücher benutzt werden, kann Fuhlrott nicht sagen. «Da die Nutzung der Waschräume von Flug zu Flug variiert, lassen sich keine pauschalen Zahlen nennen.» Die Zahlen hingen stark von der Flugdauer oder der Anzahl Passagiere ab. «Unsere Besatzungen überprüfen die Waschräume während des Flugs regelmässig, reinigen sie und füllen die Bestände bei Bedarf auf.»

Der niederländische Reinigungsriese Vebego, der auch an den Flughäfen Genf und Zürich für Airlines wie die Swiss die Flugzeugreinigung übernimmt, zeigt sich über die unübliche Bordansage erfreut. Diese unterstreiche, «wie zentral ein respektvoller Umgang mit gemeinsam genutzten Einrichtungen ist», sagt Axel Will, Sprecher der Schweizer Ländergesellschaft.

Die Waschräume sind allerdings nicht zwingend die unhygienischsten Orte an Bord eines Flugzeuges. Eine Studie aus dem Jahr 2015 entnahm Keimproben auf vier Flügen von bekannten Airlines. Im Schnitt befanden sich demnach auf dem Tabletttisch im Vordersitz am meisten Bakterien, gefolgt vom Luftventil über den Sitzreihen, dem WC-Spülknopf und der Gurtschnalle.