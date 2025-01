Dies schrieb Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) am Mittwoch auf der Plattform LinkedIn. Von allen interessierten Personen sucht ein Zufallsgenerator nun 1128 Haushalte aus, die eine definitive Bewerbung einschicken können.

Das Interesse an den Wohnungen in der neuen Stadtzürcher Siedlung Hard beim Escher-Wyss-Platz ist riesig. Innerhalb von einer Woche sind bei der Stadt über 10'000 Anmeldungen eingegangen.

