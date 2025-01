So soll das neue Ressort in Wengen aussehen. visualisierung: plan4you

Investoren planen in Wengen ein Luxusresort mit 238 Betten – hier soll es entstehen

In der Gemeinde Lauterbrunnen ist ein Baugesuch für eine 5-Sterne-Hotelanlage mit 238 Gästebetten eingereicht worden. Schweizer Investoren wollen 84 Millionen Franken in luxuriös ausgestattete Appartements mit Restaurants und Wellnessbereich in mehreren Liegenschaften investieren. Das Projekt nennt sich «W5 Luxury Suite Hotel».

Gemäss Baupublikation der Gemeinde Lauterbrunnen sind 44 Wohnungen sowie 19 Personalzimmer im Gebiet Galliweidli geplant. Dieses befindet sich am Dorfrand oberhalb von Wengen.

Das Ressort soll im Gebiet Galliweidli zu stehen kommen. visualisierung: plan4you

Das Regionaljournal von Radio SRF berichtete am Mittwochmorgen über das Bauvorhaben. Geplant seien hotelähnlich bewirtschaftete Wohnungen, die gekauft werden könnten. Sie müssten aber zwingend für eine bestimmte Anzahl im Jahr vermietet werden.

Das Luxusressort aus einem anderen Blickwinkel. visualisierung: plan4you

Mit diesem Konzept sollen laut Radio SRF «kalte Betten» vermieden werden. Ausserdem soll es damit ausländischer Kundschaft ermöglicht werden, trotz der Lex Koller eine Zweitwohnung in den Berner Alpen zu kaufen. Dort sei in den letzten Jahren die Nachfrage nach Luxusunterkünften stark gestiegen, wurde ein Investoren-Vertreter zitiert.

Wengen Tourismus findet das Projekt grundsätzlich interessant. «Wenn es neue, warme und bewirtschaftete Betten im Ort gibt, ist das gut», sagt Direktor Rolf Wegmüller.

Die Baubewilligung steht noch aus. Derzeit läuft die Einsprachefrist. (sda)