30 bis 40 Gäste in Drehgondelbahn Sattel-Mostelberg festgesetzt

Die in den Gondeln festgesetzten Gäste seien in der Bergstation medizinisch durch den aufgebotenen Rettungsdienst kontrolliert und durch das Bahnpersonal betreut worden. Medizinische Massnahmen seien keine notwendig gewesen. Die aufgebotenen Evakuierungskräfte der Rega und der Bergrettung hätten schlussendlich nicht eingesetzt werden müssen. (sda)

Aufgrund eines technischen Defekts sind in der Drehgondelbahn Sattel-Mostelberg am Sonntagvormittag 30 bis 40 Passagiere festgesetzt gewesen. Die Bahn konnte nach einem Unterbruch von rund anderthalb Stunden leergefahren werden.

William und Kate plötzlich unter Druck – wegen Final der Fussball-WM der Frauen

England träumt wieder von einem Weltmeister-Titel im Fussball – diesmal haben die Frauen die Chance, Geschichte zu schreiben. Am Sonntag, dem 20. August, tritt das Team von Sarina Wiegman gegen Spanien in Sydney an. Wie bereits feststeht, werden Prinz William und Prinzessin Kate nicht live vor Ort sein. Für diese Entscheidung gibt es einiges an Kritik, zumal William der Präsident der englischen Football Association ist.