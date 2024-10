Weshalb ein Rechtsprofessor die Abschaffung der Geschlechter im Schweizer Pass fordert

Es gebe nur noch sehr wenige relevante Gesetze, die eine Geschlechterunterscheidung machten. Die meisten Unterschiede seien in den letzten Jahren abgeschafft worden, argumentierte Geiser. Das Rentenalter der Frauen sei an das der Männer angepasst worden. Auch die Unterschiede bei den Witwenrenten dürften laut Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte nicht mehr bestehen. Das Strafrecht sei weitgehend geschlechtsneutral.

Der 71-jährige ehemalige Professor an der Universität St.Gallen und einstige nebenamtliche Richter am Bundesgericht forderte, die Einträge zu Mann oder Frau aus dem Zivilstandsregister zu löschen. Die Abschaffung würde seiner Meinung nach vieles vereinfachen und hätte keine Nachteile.

Zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden, widerspreche dem Gleichstellungsgebot in der Verfassung, so Geiser. «Der Staat dürfte diese Unterscheidung eigentlich gar nicht mehr machen», sagte Geiser der «Sonntagszeitung». Es gebe heute keinen Grund mehr dafür, dass der Staat zwischen Mann und Frau unterscheide.

