Heute Nacht könnte es mancherorts wieder zu heftigen Gewittern kommen. Bild: keystone

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Eure Bilder zeigen: Heftiges Gewitter zieht über die Schweiz

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Nach einem sommerlichen Wochenstart hat es in der Schweiz am Dienstagabend zünftig gestürmt und gewittert. In der Nacht auf Mittwoch können mancherorts zudem Sturmböen und heftige Gewitter aufziehen.

Schicke uns deinen Input 22:57 ... und gleich noch mehr:







(cpf) Noch mehr eindrucksvolle User-Bilder, diesmal aus dem Kanton Zürich:(cpf) 22:27 Noch mehr crazy Blitz-Bilder von euch:



... Triengen LU ...



... Zürich ZH ...



... und Cham ZG.

Ihr habt uns noch mehr eindrucksvolle Bilder geschickt – und zwar aus Staufen AG ...... Triengen LU ...... Zürich ZH ...... und Cham ZG. 22:18 User-Videos zeigen apokalyptische Szenen In Videos, die ihr uns zugesandt habt, zeigt sich das Ausmass des Gewitters. Wir sehen Blitz auf Blitz, Donner auf Donner. Die Szenen sind aus Möriken-Wildegg AG, Herzogenbuchsee BE, Triengen LU, Gebenstorf AG und schliesslich vom watson-Büro aus Zürich. (cpf) 22:08



... und über Biel macht sich das Gewitter bemerkbar:



Auch über dem Bodensee ...... und über Biel macht sich das Gewitter bemerkbar: 21:48 Heftige Blitzeinschläge im Bernbiet



... und Köniz:





(cpf) Das Gewitter hat richtig angezogen. Userbilder zeigen Blitzeinschläge in Gümligen ...... und Köniz:(cpf) 21:17 Unwetter zieht gen Osten – Warnstufe 4 über Bern



*Nachtrag, 22.37 Uhr: Ihr habt uns sehr viel zugesandt. Vielen Dank!*



(cpf)



Die Gewitterzellen über der Schweiz ziehen weiter nach Osten. Das spiegelt sich auch in der neuen Gewitterwarnung des Bundes wieder: Neu gilt nördlich von Bern die Gefahrenstufe 4 – grosse Gefahr. Bilder, die auf 20minuten.ch veröffentlicht wurden, zeigen Blitzeinschläge, die über dem Bundeshaus zu sehen sind. Wir würden ja auch gerne Bilder zeigen, aber ihr schickt uns ja keine :((cpf) 20:57 Bund warnt: Gefahrenstufe 3 in West- und Ostschweiz



Der Bund hat seine Warnung für das über die Schweiz ziehende Unwetter angepasst. Über die Plattform Meteoschweiz wurde für die Westschweiz von Neuchatel bis Solothurn sowie für die Ostschweiz von Schwyz bis St.Gallen die Gefahrenstufe 3 ausgerufen. (cpf) 20:21 Erste Zellen ziehen über Inner- und Westschweiz



Um 20.00 Uhr ziehen die ersten der angekündigten Gewitterzellen über die Schweiz. Wie der Niederschlagsradar von MeteoNews aufzeigt, sind vorerst die Wests- und die Innerschweiz sowie die Region um Schaffhausen betroffen. (cpf)

Zum Wochenstart sorgte warme Luft aus Süd-Südwest für sommerliche Temperaturen. Im Verlauf des Dienstags soll sich eine Kaltfront über Westeuropa bewegen und in der Schweiz für Wolken, Schauer und teils heftige Gewitter sorgen, wie MeteoNews schreibt.

Gemäss dem Wetterradar des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz sind erste Regenschauer am Dienstagnachmittag über der Westschweiz angesagt. Sie ziehen im Verlauf des Abends nach Osten. «Je nach Modell können in der ersten Nachthälfte ziemlich heftige Gewitter und Sturmböen auftauchen», erklärt Roger Perret von MeteoNews. Diese sollten jedoch nicht im gleichen Rahmen ausfallen, wie jene von vor zwei Wochen.

Obwohl es verbreitet nass werden soll, werden die Niederschläge aber sicher nicht ausreichen, um die aktuelle Trockenheit deutlich zu mindern, schreibt der Wetterdienst weiter.

Die erwartete Niederschlagssumme am Mittwoch. Bild: MeteoNews

Temperatursturz am Mittwoch

Am Mittwoch strömt hinter der Front kühlere Luft aus West-Nordwest ein, was die Temperaturen auf um die 20 Grad fallen lässt. «Die Luft kommt nicht mehr aus Südeuropa, sondern hat einen nördlicheren Ursprung über dem Atlantik», sagt Meteorologe Perret. Von Kälte könne man jedoch nicht sprechen, da sich diese Temperaturen für den September im normalen Bereich bewegten.

Gegen Ende Woche steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 25 Grad. Bild: meteonews

Gegen Ende Woche sollen die Temperaturen dann wieder auf bis zu angenehm spätsommerliche 25 Grad ansteigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz dieses Jahr noch einmal 30 Grad erlebt, ist nach Perret aufgrund der immer kürzer werdenden Tage und der Jahreszeit aber sehr klein.

Wer also Temperaturen von über 30 Grad geniesst, sollte das heute tun, danach könnte es damit Schluss sein für dieses Jahr. (nil)