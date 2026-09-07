Am Mittwoch sollte der Regenschirm nicht vergessen werden. Bild: keystone

Am Mittwoch kommt der Temperatursturz

Anfang der Woche herrschen noch sommerliche Temperaturen, doch ab Mitte Woche wird es deutlich kühler. Bereits am Wochenende sieht es allerdings bereits wieder milder aus.

Mehr «Schweiz»

Wer genug von Temperaturen um die 30 Grad hat, kann diese Woche aufatmen: Ab Mitte der Woche sinken die Temperaturen um rund zehn Grad.

Die Woche beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken, am Morgen wurde es in Teilen des Landes noch nass. Auch am Nachmittag könnte es noch vereinzelt regnen. Trotz mässigem Wind herrschen sommerliche Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad, schreibt «Meteo News».

Am Montag gibt es vereinzelt Regenschauer. Bild: Meteo News

Auch am Dienstag bleibt es mit Temperaturen um die 30 Grad und viel Sonne noch warm. Es könnte sich jedoch um den letzten richtigen Sommertag handeln, weswegen Sommerliebhaber den Tag in vollen Zügen geniessen sollten. Am Abend ist es dann nämlich vorerst vorbei mit der Hitze, es wird zunehmend bewölkt und das Schauer- und Gewitterrisiko steigt an. Gebietsweise kann es zu Sturmböen kommen.

Temperatursturz am Mittwoch

Am Mittwoch ist der Herbstanfang dann tatsächlich spürbar, denn mit bis zu zehn Grad tieferen Höchstemperaturen wird es deutlich kühler. In einigen Regionen kann das Thermometer sogar in Richtung einstelliger Bereich absinken. Der aufkommende Südwest- bis Westwind tut sein Übriges: Neben vielen Wolken kommt es vielerorts zu Regen und Gewitter. Im Verlauf des Tages zieht die Kaltfront in die Alpen weiter, weswegen es im Flachland am Nachmittag nur noch selten regnen dürfte.

Am Wochenende wird es sonnig und warm. Bild: Meteo News

Ab Donnerstag wird's dann mit Sonne und einigen wenigen Wolkenfeldern aber bereits wieder freundlicher. Die Chancen stehen gut, dass man ab dann und auch über das Wochenende wieder im T-Shirt unterwegs sein kann – zuerst dürfen sich die Hitzeempfindlichen nach langer Leidenszeit aber freuen.

(kek)