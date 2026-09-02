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50 Bäume wurden in Olten beim Sturm beschädigt und müssen ersetzt werden

Sturmschäden in der Schützenmatte Olten
In der Schützenmatte sind mehrere Bäume vom Sturm beschädigt. Bild: Olten.ch

Sturm in Olten SO: 50 beschädigte Bäume müssen gefällt werden

In Olten SO müssen nach dem Sturm vom vergangenen Freitag 50 Bäume gefällt werden. Die Bäume sind so stark beschädigt, dass ihre Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet ist. 25 Bäume werden ersetzt.
02.09.2026, 14:48

Von den 50 Bäumen, die gefällt werden müssen, steht die Hälfte auf dem Friedhof, wie die Stadt Olten am Mittwoch mitteilte. Rund ein Dutzend weitere Bäume seien am Gheidbach betroffen, der Rest verteile sich über das gesamte Stadtgebiet.

Ein Forstunternehmen wurde mit den Fällarbeiten beauftragt. Zudem pflegen und sichern Spezialisten weitere geschädigte Bäume, wie es weiter heisst. Von den gefällten Bäumen würden 25 ersetzt, da sie im Baumkataster der Stadt erfasst sind.

Als Folge des Sturms beginnt die Stadt Olten zudem früher mit der Gratisabfuhr für Laub. Diese wird um einen Monat verlängert und findet gemäss Mitteilung von September bis Dezember statt. (sda)

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