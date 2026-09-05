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Wetter Schweiz: Nochmals bis zu 30 Grad – dann kommt der Wetterumschwung

Nochmals bis zu 30 Grad – dann kommt der Wetterumschwung

Wann zieht der Herbst ein? Prognosen zeigen: Nächste Woche kommt der Wetterumschwung.
05.09.2026, 14:0005.09.2026, 14:28

Wann zieht der Herbst ein? Diese Frage dürften sich nach den nochmals sommerlichen Tagen viele stellen. Für jene, die langsam genug vom Sommer haben, gibt es heute gute Nachrichten.

Allerdings heisst es noch einmal die Zähne zusammenbeissen: Heute Nachmittag ziehen die Wolken immer weiter ab, bis morgen kaum noch welche am Himmel zu sehen sind. Von Sonntag bis am Dienstag wird es nochmals sommerlich heiss, bevor sich das Wetter ab Mittwoch deutlich verändert.

Ein Spaziergaenger geht durch den herbstlichen Wald, am Freitag, 7. November 2025 bei Muehleberg. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Ab Mittwoch macht sich der Herbst bemerkbar.Bild: keystone

Im Flachland werden in den kommenden Tagen verbreitet 27 bis 30 Grad erwartet. In den Bergen bleibt es deutlich kühler. Besonders am Sonntag zeigt sich das Wetter von seiner sommerlichen Seite: Viel Sonnenschein und warme Temperaturen laden nochmals zu einem Ausflug ins Freie oder zum Baden ein.

Ein Sprung ins Wasser bietet sich auch am Montag noch an. Zwar ziehen bereits erste Wolken auf, doch vielerorts bleibt es noch sonnig und warm. Anders sieht es dann am Dienstag aus: Der Himmel wird zunehmend von Wolken bedeckt. In der Nacht auf Mittwoch erreicht der erste Regen die Schweiz.

Ab Mittwoch macht sich dann der Herbst bemerkbar: Im Norden werden noch rund 20 Grad erreicht, im Süden bis zu 25 Grad. Das Wetter wird wechselhaft und vielerorts fällt Regen.

Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Vorerst deutet jedoch wenig darauf hin, dass sich der Sommer nochmals zurückmeldet. Eine stabile Hochdrucklage mit erneut hochsommerlichen Temperaturen ist derzeit nicht in Sicht. (cst)

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