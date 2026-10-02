Die Grünen bedanken sich beim abtretenden Bundespräsidenten Guy Parmelin für sein langjähriges Engagement. Gleichzeitig nehmen sie aber kein Blatt vor den Mund und kritisieren seine «verfehlte» Freihandelspolitik. Seine Amtszeit stehe sinnbildlich für die rechtsbürgerliche Politik des Rückschritts und sei von einer überholten und zukunftsschädlichen Freihandelspolitik sowie der Anbiederung an die USA mit fragwürdigen Deals bestimmt gewesen, schrieb die Partei in einem Communiqué am Freitag. Ökologische Reformen in der Agrarpolitik seien blockiert worden. Ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Menschenrechtsstandards sei mit Mercosur, China oder Malaysia eine neoliberale Freihandelspolitik verfolgt und das Prinzip des fairen und nachhaltigen Handels stark geschwächt worden, hiess es weiter. Die aktuelle Referendumslegislatur zeige, dass das Machtkartell im Bundesrat an der Bevölkerung vorbei politisiere. «Es setzt auf Armee, Autobahnen und AKW, statt beim Klimaschutz oder in der Gleichstellung endlich vorwärtszumachen», schrieben die Grünen.