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Swiss Helicopter soll Tausende unerlaubte Flüge durchgeführt haben

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Das Cockpit eines Helicopters der Firma Swiss Helicopter.Bild: keystone

Swiss Helicopter soll Tausende unerlaubte Flüge durchgeführt haben

Die Helikopterfirma Swiss Helicopter soll im Berner Oberland jahrelang mehr Flüge durchgeführt haben als erlaubt. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat ein Verfahren gegen den Flugplatzleiter eröffnet.
12.10.2026, 07:3612.10.2026, 07:36

Swiss Helicopter gerät wegen mutmasslich unerlaubter Flugbewegungen im Berner Oberland unter Druck. Wie die Tamedia-Zeitungen berichten, soll das Unternehmen über mehrere Jahre das für den Flugplatz geltende Kontingent überschritten haben.

Aufmerksam auf die Unregelmässigkeiten wurden demnach Anwohner. Für das Jahr 2025 zählten sie rund 5000 Flugbewegungen mehr als zulässig. Starts und Landungen werden dabei jeweils einzeln als Flugbewegung gezählt.

Swiss-Helicopter-Chef Christoph Schmid geht laut Tamedia von einer geringeren Überschreitung aus. Nach seinen Angaben seien es rund 3000 zusätzliche Flugbewegungen gewesen.

Bazl eröffnet Verfahren

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hat inzwischen ein Verwaltungsstrafverfahren gegen den verantwortlichen Flugplatzleiter eingeleitet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nach Angaben von Schmid hätten weder die operative Führung von Swiss Helicopter noch der Verwaltungsrat von den Überschreitungen gewusst. Er habe sich für den Vorfall entschuldigt und gleichzeitig beantragt, das erlaubte Kontingent künftig zu erhöhen.

Bis dahin nutzt das Unternehmen laut Tamedia eine andere Möglichkeit: Helikopter starten und landen teilweise auf Wiesen neben dem eigentlichen Flugplatz. Diese Flüge würden nicht unter das dortige Kontingent fallen und seien legal. (mke)

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