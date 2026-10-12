Nebel
DE | FR
burger
Sport
Darts

Sexismus auf Basler Dartsbühne: Mensur Suljovic sorgt für Entrüstung

Austria&#039;s Mensur Suljovic celebrates after winning the quarterfinal match at the PDC Europe Swiss Darts Trophy 2026 on Sunday, 11. October 2026 in the St.Jakobshalle in Basel, Switzerland. (KEYST ...
Mensur Suljovic ist in Basel mit einem sexistischen Spruch aufgefallen.Bild: keystone

Sexismus auf der Basler Darts-Bühne: «Frauen beschweren sich»

Beim Darts-Turnier in Basel liefern sich zwei Profis einen heftigen Schlagabtausch. Mensur Suljovic sorgt danach mit einem sexistischen Spruch für Entrüstung.
12.10.2026, 07:0412.10.2026, 07:04
Ein Artikel von
t-online

Österreichs Darts-Grösse Mensur Suljovic hat seinen Konkurrenten Ross Smith auf offener Bühne verbal attackiert. «Was beschwert sich der Kerl?! Der soll sein Spiel spielen, ansonsten kann er direkt nach Hause gehen», so Suljovic im Interview mit Moderator Philip Brzezinski nach seinem Sieg gegen den ehemaligen Europameister.

Auch eine sexistische Bemerkung konnte der Darts-Profi sich offenbar nicht verkneifen: «Frauen beschweren sich, sorry. Das tut man nicht, wenn man verliert», sagte Suljovic am Abend beim European-Tour-Turnier in Basel. Für seine verbale Entgleisung erntete der Österreicher auch Pfiffe und Buhrufe aus dem Publikum.

Smith: «Wenn er ein absoluter Idiot sein will»

Der 54 Jahre alte Suljovic gewann das direkte Duell am Nachmittag mit 6:5. Dabei hetzte er mehrfach das Publikum auf. Smith beschwerte sich nachher über die Mätzchen des Rivalen. «Natürlich kann ich nicht wissen, was er hinter meinem Rücken macht, wenn ich werfe – abgesehen von den Reaktionen des Publikums. Wenn er ein absoluter Idiot sein will, ist das seine Sache. Karma wird ihn einholen», schrieb Smith auf der Plattform X.

Als Suljovic später das Halbfinale erreichte, wurde er von Moderator Brzezinski auf den Sachverhalt angesprochen. «Ich brauche die Unterstützung. Ohne euch schaffe ich nichts», sagte Suljovic mit Verweis auf die Fans.

Brzezinski sagte explizit, er sei anderer Meinung und das Verhalten von Suljovic sei «too much» – also zu heftig – gewesen. Der Österreicher schied im Halbfinale aus, der Turniersieg ging an Jonny Clayton aus Wales. (abu/t-online.de)

Mehr Sport-Geschichten:
Shaqiri vermisst beim FCB die Mentalität: «Jeder Einzelne muss sich gewaltig steigern»
Shaqiri vermisst beim FCB die Mentalität: «Jeder Einzelne muss sich gewaltig steigern»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Stühle und Tische fliegen an Darts-Turnier
1 / 21
Stühle und Tische fliegen an Darts-Turnier
Während des Finals zwischen Simon Whitlock und Michael van Gerwen bei der International Darts Challenge im Etihad Stadium in Melbourne brach das Chaos aus, als betrunkene Fans anfingen, mit Stühlen zu werfen.
quelle: getty images asiapac / scott barbour
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dartsduell: Watson vs. Stefan
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Servette verpflichtet ehemaligen Erstrunden-Draft +++ Lausanne reagiert auf Verletzungen
Während die National-League-Saison wieder läuft, gibt es bereits die ersten News für nächstes Jahr. Hier findest du alle bekannten Transfers für die Spielzeit 2027/28.
Genève-Servette reagiert auf die Verletzten-Misere und verpflichtet den schwedischen Verteidiger Adam Boqvist. Der 26-Jährige aus Falun stand zuletzt bei den New York Islanders unter Vertrag und unterschrieb in Genf für zwei Saisons, wie der National-League-Verein mitteilt.
Zur Story