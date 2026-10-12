Mensur Suljovic ist in Basel mit einem sexistischen Spruch aufgefallen. Bild: keystone

Sexismus auf der Basler Darts-Bühne: «Frauen beschweren sich»

Beim Darts-Turnier in Basel liefern sich zwei Profis einen heftigen Schlagabtausch. Mensur Suljovic sorgt danach mit einem sexistischen Spruch für Entrüstung.

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Österreichs Darts-Grösse Mensur Suljovic hat seinen Konkurrenten Ross Smith auf offener Bühne verbal attackiert. «Was beschwert sich der Kerl?! Der soll sein Spiel spielen, ansonsten kann er direkt nach Hause gehen», so Suljovic im Interview mit Moderator Philip Brzezinski nach seinem Sieg gegen den ehemaligen Europameister.

Auch eine sexistische Bemerkung konnte der Darts-Profi sich offenbar nicht verkneifen: «Frauen beschweren sich, sorry. Das tut man nicht, wenn man verliert», sagte Suljovic am Abend beim European-Tour-Turnier in Basel. Für seine verbale Entgleisung erntete der Österreicher auch Pfiffe und Buhrufe aus dem Publikum.

Smith: «Wenn er ein absoluter Idiot sein will»

Der 54 Jahre alte Suljovic gewann das direkte Duell am Nachmittag mit 6:5. Dabei hetzte er mehrfach das Publikum auf. Smith beschwerte sich nachher über die Mätzchen des Rivalen. «Natürlich kann ich nicht wissen, was er hinter meinem Rücken macht, wenn ich werfe – abgesehen von den Reaktionen des Publikums. Wenn er ein absoluter Idiot sein will, ist das seine Sache. Karma wird ihn einholen», schrieb Smith auf der Plattform X.

Als Suljovic später das Halbfinale erreichte, wurde er von Moderator Brzezinski auf den Sachverhalt angesprochen. «Ich brauche die Unterstützung. Ohne euch schaffe ich nichts», sagte Suljovic mit Verweis auf die Fans.

Brzezinski sagte explizit, er sei anderer Meinung und das Verhalten von Suljovic sei «too much» – also zu heftig – gewesen. Der Österreicher schied im Halbfinale aus, der Turniersieg ging an Jonny Clayton aus Wales. (abu/t-online.de)