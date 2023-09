Verleger Ringier bezeichnet Blick-TV trotz Ende als «Erfolg » – Schawinski sieht's anders

Blick-TV hat sein tägliches Programm eingestellt. In einem Schreiben an die Angestellten versucht Verleger Michael Ringier nun, die Gemüter zu beruhigen: Der Sender sei ein Erfolg. Ganz anderer Meinung ist der Fernsehexperte Roger Schawinski.

Francesco Benini / ch media

«Auf dem richtigen Weg»: Verleger Michael Ringier (links) und das Aushängeschild von Blick-TV, der Moderator Reto Scherrer. bild: keystone

Am Freitag hat der Online-Sender Blick-TV zum letzten Mal seine drei täglichen Nachrichtenprogramme ausgestrahlt. Verantwortliche des Ringier-Verlags vermeiden klare Auskünfte darüber, was nun mit den 48 Angestellten des Senders geschieht. Sie sind entsprechend beunruhigt. Ladina Heimgartner, Chefin von Ringier Medien Schweiz, verwies in einem Interview mit dem Branchenportal «Persönlich» auf eine Reorganisation im Newsroom.

Heimgartner stellte ausserdem in Abrede, dass Blick-TV am Ende sei. Das sorgt in der Medienbranche für Staunen und Erheiterung und innerhalb von Ringier für Staunen und Bitterkeit. Die Abrufvideos und Live-Streams wichtiger Anlässe, von denen Heimgartner nun spricht, gab es schon lange vor dem Start von Blick-TV; sie gehören auch zum Inventar anderer Nachrichtenportale. Ein Fernsehsender ohne eigenes tägliches Programm ist aber ein Phantom.

Blick-TV machte die gleiche Erfahrung wie der Sender Bild-TV des deutschen Springer-Verlags: Die auf einem Online-Portal gezeigte Live-Berichterstattung stiess auf ein minimales Interesse. Bild-TV, im Sommer 2021 gestartet, ist bereits Geschichte. Auch die abendliche Talkshow «Viertel nach acht», die anfänglich beachtet wurde, ist inzwischen eingestellt worden.

Verleger Ringier und Chef Walder sind stolz auf Blick-TV

Verleger Michael Ringier und CEO Marc Walder reagierten am Freitag auf die Berichterstattung von CH Media – sie richteten sich in einem gemeinsam unterzeichneten Schreiben an die Belegschaft:

«Wir können stolz sein auf Blick-TV. Und wie. Und das sind wir auch. Blick-TV ist ein Erfolg. Seit der Lancierung hat Blick-TV die Marke Blick attraktiver, dringlicher, moderner gemacht – und wird dies auch in Zukunft tun. Wir sind auf dem richtigen Weg!»

Medienpionier und Fernsehexperte Roger Schawinski verfasste derweil einen Kommentar auf dem Portal «Persönlich». Er schreibt:

«Nach dem Ende von Bild-TV in Deutschland zieht man nun auch bei Blick-TV faktisch den Stecker.» Roger Schawinski

In beiden Ländern habe man sich trotz der weitaus stärksten Boulevard-Marke mit der Lancierung eines linearen Fernsehprogramms vertan – die zwei Verlage seien mit ihren Projekten «vollständig abgeschmiert».

Gravierende programmliche Fehler hätten dazu beigetragen. Das heutige Fernsehangebot sei auch im Genre Information recht gross. Mit einem «schmalbrüstigen, billig produzierten Programm» sei es kaum möglich, «echten Mehrwert für ein breites Publikum zu schaffen». (bzbasel.ch)