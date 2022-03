Machtmissbrauch: RTS führt ein «faires und wohlwollendes Management» ein

Machtmissbrauch: RTS-Chefs müssen in die Benimm-Schule

Da sie durch interne Ermittlungen wegen des Verdachts auf Belästigung bei RTS infrage gestellt wurden, haben die Führungskräfte des Unternehmens, darunter auch der Direktor Pascal Crittin, eine Schulung absolviert, um Machtmissbrauch zu unterbinden.

Antoine Menusier

Das RTS-Hauptgebäude in Genf. Bild: keystone

Nachdem im Herbst 2020 die Recherche von «Le Temps» über mutmassliche sexuelle Belästigung bei RTS erschienen ist, hat der öffentlich-rechtliche Sender der Westschweizer versucht, sich zu bessern. Während Sanktionen an einer Hand abgezählt werden konnten, gab es zahlreiche Initiativen der Belegschaft, die auf eine Reform der «Unternehmenskultur» abzielten.

Dazu gehörten unter anderem: Schulungen zu gendergerechter Sprache und inklusiver Schreibweise, eine Umfrage, um den Grad der «Diversität» und «Inklusion» unter den Mitarbeitern der SRG (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, Trägerin von RTS) zu messen, und die Ernennung einer Person, die für diese Aspekte zuständig ist. Die letzte Initiative, die noch nicht abgeschlossen ist, ist die Einführung einer «fairen und wohlwollenden Führung», wie watson erfuhr.

«Nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert»

Dieser Schritt wird von einer zweitägigen Schulung begleitet. Sie ist nicht obligatorisch, wird jedoch «empfohlen», wie Emmanuelle Jaquet, Leiterin der Medienbeziehungen bei RTS, erklärt. Der Kurs wird von dem Genfer Raphaël Cohen geleitet, der 20 Jahre lang die Spezialisierung «Entrepreneurship» des MBA der Universität Genf geleitet hat.

Rund 230 Teamleiter sind potenziell von diesem Kurs betroffen, der einer Managementfortbildung ähnelt und dessen erste Sitzung im vergangenen Herbst stattfand. «Bisher haben 150 Personen daran teilgenommen», erläutert Emmanuelle Jaquet. Zwei weitere Kurse sind noch geplant. Insgesamt werden 170 bis 180 Teamleiterinnen und Teamleiter Kompetenzen erwerben, die die hierarchischen Beziehungen innerhalb des öffentlichen Unternehmens verbessern sollen.

Ein bemerkenswerter Umstand:

«Der gesamte Vorstand hat an der Schulung teilgenommen» Emmanuelle Jaquet, RTS-Sprecherin

Darunter also auch der Direktor von RTS, Pascal Crittin. Die Direktion wollte mit gutem Beispiel vorangehen.

Ist dies das Ende der Probleme für RTS? «Diese Ausbildung ist Teil der Empfehlungen des Verteidigungskollektivs», erklärt man intern. Dieses unabhängige Kollektiv, das aus Anwälten und Anwältinnen besteht, war im November 2020 von RTS beauftragt worden, Zeugenaussagen von allen Angestellten zu sammeln, die der Meinung waren, Opfer von missbräuchlichen Situationen geworden zu sein, und damals wurde hauptsächlich sexuelle Belästigung vermutet.

Ist das Patriarchat schuld?

Als die Berichte der von der SRG in Auftrag gegebenen externen Untersuchungen im April 2021 vorgelegt wurden, zeigte sich, dass weniger die sexuelle Belästigung als vielmehr das psychische Leiden am Arbeitsplatz im Mittelpunkt des Problems stand. Man erfuhr, dass auch Frauen und nicht nur Männer ungerecht oder hart mit ihren Untergebenen umgegangen waren. Das Patriarchat stand in diesem Fall nicht mehr im Mittelpunkt, es sei denn, man geht, wie ein Teil der feministischen Strömung behauptet, davon aus, dass der Missbrauch von Autorität zu einer männlichen Kultur gehört.

«Die Ausbildung in fairer und wohlwollender Führung wird den Machtmissbrauch eindämmen», will Raphaël Cohen, Autor mehrerer Bücher zu diesem Thema, glauben.

«Viele der bedauerlichen Dinge, die bei RTS passiert sind, sind eher auf Ungeschicklichkeiten zurückzuführen als auf die Absicht, jemanden zu verletzen. Was ich während dieser Fortbildungssitzungen festgestellt habe, ist die enorme Aufnahmebereitschaft bei den Personen, die gekommen sind, um daran teilzunehmen.»

«Fair und wohlwollend zu sein bedeutet, sich gegenüber seinen Untergebenen, Kollegen und Vorgesetzten gut zu verhalten», fährt Raphaël Cohen fort. Der hinzufügt:

«Denn wenn es für eine Führungskraft darum geht, die ihr unterstellten Mitarbeiter nicht zu belästigen oder zu mobben, dann geht es auch für die Untergebenen darum, denjenigen, der sie führt, nicht schlecht zu behandeln. Dies gilt für beide Richtungen. Ich habe einen echten Willen des Managements festgestellt, faire und wohlwollende Verhaltensweisen zu fördern, um dafür zu sorgen, dass sich alle Mitarbeiter psychologisch sicher fühlen.»

Eine globale Charta und «Team-Charts»

Diese Ausbildung könnte zu einer Charta für «faires und wohlwollendes» Management sowie zu «Team-Charts» führen, sodass kleinere Gruppen die globalen Prinzipien an ihr eigenes Umfeld anpassen können. Aber "es wird innerhalb von RTS keine Abteilung geben, die sich mit dieser Frage befasst", sagt Emmanuelle Jaquet.

Nicht alle Führungskräfte von RTS gingen freudig zu der von Raphaël Cohen durchgeführten Schulung. Einige sahen darin eine Form der Reueübung oder sogar eine ungerechte Strafe. Andere wiederum sagten, sie hätten in den Sitzungen viel gelernt.