Nemo spricht sich über den ESC-Ausschluss von Israel aus. Bild: keystone

ESC

«Finde Teilnahme unsinnig»: Nemo will ESC-Ausschluss von Israel

Mehr «Schweiz»

Das Schweizer Musiktalent Nemo unterstützt einen Ausschluss Israels von Eurovision Song Contest (ESC). «Ich persönlich finde es unsinnig, dass Israel Teil dieses ESC ist», so Nemo gegenüber «Huffpost». Und weiter:

«Israels Vorgehen steht im grundsätzlichen Widerspruch zu den Werten, die der Eurovision Song Contest angeblich vertritt – Frieden, Einheit und Achtung der Menschenrechte.»

Hintergrund von Nemos Äusserungen ist ein offener Brief, in welchem diverse Ex-ESC-Künstler einen Ausschluss Israels vom ESC 2025 in Basel fordern. Sie geben dem israelischen Rundfunk KAN eine Mitschuld für einen – so schreiben sie – Völkermord an Palästinensern im Gazastreifen. Zudem sprechen sie von einem «Apartheidregime» gegen das palästinensische Volk. Weiter heisst es im Schreiben:

«Schweigen ist keine Option. Angesichts des weltweiten Aufschwungs autoritärer Bewegungen und der extremen Rechten ist unsere Pflicht, unsere Stimme zu erheben, umso dringlicher geworden. Deshalb erklären wir gemeinsam: Die Komplizenschaft der EBU mit dem israelischen Völkermord muss ein Ende haben.»

Die Forderung wurde von gut 70 ehemaligen Teilnehmenden signiert – unter anderem von Salvador Sobral, der den ESC 2017 für Portugal gewann, oder Rykka, die 2016 die Schweiz vertrat.

Die Europäische Rundfunkunion EBU hatte in einem Statement in der Folge mitgeteilt, die Sorgen bezüglich des Nahostkonflikts zu verstehen. Zu einem Ausschluss Israels kam es aber nicht. (dab)