wechselnd bewölkt27°
DE | FR
burger
Schweiz
Medien

Bericht: Ringier stellt «SonntagsBlick» per Ende 2026 ein

Bericht: Ringier stellt «SonntagsBlick» per Ende 2026 ein

15.07.2026, 15:2115.07.2026, 15:35

Vergangene Woche hat der Ringier-Verlag entschieden, den «SonntagsBlick» per Ende 2026 einzustellen. Das zeigen Recherchen der Republik.

Aktuell erscheint die Zeitung noch in einer Auflage von knapp 75'000 Exemplaren und wird von 265'000 Menschen gelesen, schätzt die Wemf AG für Werbemedienforschung. Somit liegt sie hinter der «SonntagsZeitung» des Tamedia-Verlags (368'000 Leser) und der «NZZ am Sonntag» (332'000 Leser) nur noch auf Platz 3.

Bereits Ende 2024 wurde das «SonntagsBlick-Magazin» aus Spargründen eingestellt. Nach 57 Jahren zieht der Ringier-Verlag endgültig die Reissleine. Das hat «Republik» von mehreren voneinander unabhängigen Quellen erfahren, wie sie schreibt. Offiziell bestätigt ist der Entscheid aber noch nicht.

Herausforderung für die Konkurrenz

Das Aus des «SonntagsBlick» wäre für die Konkurrenz keine gute Neuigkeit. Denn auf die «SonntagsZeitung» und die «NZZ am Sonntag» würden nun beträchtliche zusätzliche Kosten zukommen, schreibt «Republik». Bislang teilten sich die drei Sonntagsblätter die Kosten für die Zustellung am frühen Morgen. Ab 2027 müssten die Zeitungen alleine dafür aufkommen. (hkl)

Mehr folgt in Kürze ...

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
22 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
22
Vercorin VS: Gleitschirmpilot stürzt kurz nach Start in den Tod
Ein 46-jähriger Gleitschirmpilot ist am Sonntag in Vercorin im Wallis um Leben gekommen. Der Schweizer verlor kurz nach dem Start auf dem Berg Crêt du Midi aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte zu Boden.
Zur Story