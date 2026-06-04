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CH Media lanciert neues Newsportal «Schweiz heute»

CH Media lanciert nationales Newsportal «Schweiz heute»

04.06.2026, 22:1204.06.2026, 22:13
Das Logo der CH Media, fotografiert am neuen Standort &quot;Leonardo&quot;, fotografiert am Montag, 8. November 2021 in Zuerich-Oerlikon. CH Media bezieht ihren neuen Standort &quot;Leonardo&quot; wo ...
Auch watson gehört zu CH Media.Bild: KEYSTONE

Das Schweizer Medienhaus CH Media lancierte heute das neue nationale Newsportal «Schweiz heute», wie «10 vor 10» am Abend berichtete.

Mit «Schweiz heute» schaffe CH Media ein neues digitales Nachrichtenangebot für die Deutschschweiz. Das Portal bündle die publizistische Kraft des gesamten Redaktionsnetzwerks der Tageszeitungstitel, dem rund 350 Journalistinnen und Journalisten angehören. Mit der Lancierung setze CH Media bewusst auf ihre starke nationale Redaktion und auf die enge Zusammenarbeit zwischen Mantel- und Regionalredaktionen.

CH Media hatte bereits zuvor mit FM1 ein nationales Portal geschaffen – und dieses bereits wieder eingestellt. Gefragt, was nun anders sei, antwortet Chefredaktor Patrik Müller gegenüber 10 vor 10: «Erstens das Finanzierungsmodell – wir suchen und finden Abonnentinnen und Abonnenten. Und zweitens: Wir bauen kein komplett neues Team auf, sondern setzen auf unsere bewährten Journalistinnen und Journalisten.»

(cpf)

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