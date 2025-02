Zürcher SVP und FDP wollen maximale Asylquote von 1 Prozent

Die linke Ratsseite und die Mitte bezeichneten den Vorstoss als «unsolidarisch» und «illusorisch». Es kämen deswegen ja nicht weniger Menschen. «Sie verharren einfach länger in den kantonalen Zentren», sagte Alan David Sangines (SP, Zürich). (pre/sda)

Die PI fordert, dass die Asylaufnahmequote für die Gemeinden nicht höher als 1 Prozent liegen darf, also eine geflüchtete Person auf 100 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Gemeinden seien am Limit, begründete Stefan Schmid (SVP, Niederglatt) die PI. «Ja, wir wollen das Problem verschieben, zum Kanton und schliesslich zum Bund, wo die Asylpolitik schliesslich herkommt.»

Die Parlamentarische Initiative (PI) von FDP und SVP holte 69 Stimmen. 60 waren für die vorläufige Unterstützung nötig. Das Geschäft geht nun in die zuständige Kommission des Kantonsrats, welche eine Vorlage ausarbeitet.

Die Asylaufnahmequote für die Gemeinden soll bei 1 Prozent fixiert werden. Kommen mehr Asylsuchende, sollen diese von Kanton oder Bund untergebracht werden. Der Kantonsrat hat am Montag einen entsprechenden Vorstoss vorläufig unterstützt.

Ein Mann benutzt sein Mobiltelefon im Schlafsaal des Bundesasylzentrums in Zürich. Bild: KEYSTONE

