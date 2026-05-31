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21-jähriger Mann wird in Zürich mit Stichwaffe schwer verletzt

21-jähriger Mann wird in Zürich mit Stichwaffe schwer verletzt

31.05.2026, 21:0431.05.2026, 21:04

Ein 21-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen in Zürich im Kreis 5 bei einer Auseinandersetzung mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Der junge Tunesier wurde in ein Spital gebracht.

Kurz nach Mitternacht sei die Stadtpolizei Zürich zu einem Streit an die Duttweilerstrasse gerufen worden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntagabend mit. Vor Ort seien die Einsatzkräfte auf einen 21-jährigen Tunesier getroffen, der Stichverletzungen aufgewiesen habe.

Der Mann wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen von Schutz & Rettung in ein Spital gebracht. Gemäss bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen ihm und einem anderen Mann zu einer Auseinandersetzung. Der Täter ergriff die Flucht. Er dürfte laut Medienmitteilung in Begleitung von drei Frauen und einem Kleinkind unterwegs gewesen sein. Alle fünf Personen sollen in ein dunkles Fahrzeug gestiegen und in unbekannte Richtung davon gefahren sein. (sda)

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