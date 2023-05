Sie wären froh, wenn sie wenigstens 60 km/h fahren könnten. Stau am Osterwochenende 2023. Bild: keystone

Nur noch 60 km/h auf der Autobahn – Experte spricht sich dafür aus

Mobilitäts-Experte Vincent Kaufmann plädiert für eine Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 60 km/h. Bei dieser Geschwindigkeit werde die maximale Kapazität auf der Strasse erreicht – und Menschen würden vermehrt auf den ÖV umsteigen.

«Bei 60 km/h würde die Strecke Genf–Lausanne eine Stunde und zehn Minuten dauern statt 45 Minuten», führte Kaufmann in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit «Blick» aus. «Eine Senkung der zulässigen Geschwindigkeit auf der Autobahn auf 60 km/h würde also dazu führen, dass die Menschen im Alltag weniger fahren würden.» Eine Senkung führte demnach auch zu flüssigerem Verkehr.

Einen Ausbau der Autobahnkapazitäten sieht er kritisch: «Das würde zu neuen Verkehrsströmen führen. Es ist bekannt, dass ein Teil des Verkehrs verschwindet, wenn man die Kapazität eines Strassenabschnitts reduziert», so der Professor für Soziologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne und Leiter des Labors für Stadtsoziologie an der Fakultät für Architektur, Bau und Umweltingenieurwesen.

Ein Ausbau liefe auch dem Pariser Klimaabkommen entgegen, das CO₂-Neutralität bis 2050 festlegt. Aber: «In den vergangenen acht Jahren hat sich nichts getan», sagte der Experte. «Ich beschäftige mich seit Jahren mit diesen Themen. Diese Situation ist äusserst problematisch – und macht mich wütend.» Das Abkommen werde schlicht nicht ernst genommen. «Das gilt für alle westlichen Länder. Es herrscht ein enormer Zynismus.»

