Das Bundesamt für Strassen (Astra) wiederum warnt vor «erheblichen Verkehrseinschränkungen und erhöhtem Stauaufkommen» über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Das Astra erwartet vor allem auf den Autobahnen im Mittelland und den Agglomerationen viel Verkehr. (sda/thw)

Als saisonale Extrazüge fahren ausserdem der Verbier Express und der VosAlpes-Express an den Wochenenden und Feiertagen vom 15. Dezember bis zum 27. April. Diese Züge bringen Reisende in die Wintersportgebiete und zurück.

Da während der Feiertage weniger Pendler unterwegs seien, verkehrten in dieser Zeit keine Hauptverkehrszeit-Zusatzzüge zwischen Luzern und Zürich und zwischen Bern und Zürich, wie die SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilten. Damit stehe mehr Rollmaterial für den Freizeitverkehr zur Verfügung.

Zusätzliche Züge: Die SBB sorgt mit mehr Verbindungen für einen entspannten Start in die Feiertage.

