Badi Lido in Luzern: Bald sehen die Badis wieder so aus. Bild: keystone

Du willst dich abkühlen? Diese Schweizer Badis haben schon geöffnet

Diese Woche wird es warm. Perfekt also, um einen ersten Tag in der Badi einzuläuten. Wir zeigen, wo schon überall gebadet werden kann.

Diese Woche sorgt mit ihren sommerlichen Temperaturen bis zu 29 Grad dafür, dass wir wieder ins Schwitzen kommen. Perfekt also, für einen Abstecher ins kühle Nass. Die Sommerbadesaison hat offiziell schon am Samstag, 12. April, begonnen. Seit dann sind schon einige Badis geöffnet. Wir haben aufgelistet, wo bereits gebadet werden kann und welche Badis wann öffnen:

Aargau

Freibad Möriken-Wildegg (bereits geöffnet)

Schwimmbad Rupperswil-Auenstein (bereits geöffnet)

Strandbad Tennwil (bereits geöffnet)

Meisterschwanden: Strandbad Seerose (bereits geöffnet)

Freibad Schachen Aarau (geöffnet ab 1. Mai)

Terrassenbad Baden (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad Bremgarten (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad Döttingen (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad Vitamare (geöffnet ab 1. Mai)

Gartenbad Obersiggenthal (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad Rütimatten Schöftland (geöffnet ab 1. Mai)

Badi Suhr (geöffnet ab 3. Mai)

Regibad Zurzach (geöffnet ab 3. Mai)

Das Terrassenbad in Baden hat ab Donnerstag geöffnet. Bild: baden.ch

Basel

Basel: Sportbad St. Jakob (bereits geöffnet)

Sonnenbad Binningen (bereits geöffnet)

Rheinbad Breite Basel (geöffnet ab 1. Mai)

Gartenbad Eglisee (geöffnet ab 17. Mai)

Gartenbad Bachgraben (geöffnet ab 10. Mai)

Bern

Bern: Aarebad Camping Eichholz (bereits geöffnet)

Freibad Wangen a.d. Aare (bereits geöffnet)

Bern: Beckenfreibäder (geöffnet ab 10. Mai)

Schwimmbad Belp (geöffnet ab 3. Mai)

Strandbad Brienz (geöffnet ab 1. Mai)

Das Seebad & Freibad Spiez (geöffnet ab 3. Mai)

Steffisburg: Freibad Gumm (geöffnet ab 3. Mai)

Strandbad Thun (geöffnet ab 3. Mai)

Das Strandbad Thun ist ab dem 3. Mai geöffnet. Bild: madeinbern.com

Freiburg

Freiburg: Strandbad (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad St. Georgen (geöffnet ab 17. Mai)

Lorettobad (geöffnet ab 17. Mai)

Genf

Grand-Lancy: Piscine de Marignac ist seit 2019 ganzjährig geöffnet und normalerweise beheizt (Sommerbetrieb ab 10. Mai)

Das Piscine de Marignac wird beheizt. bild: ancy.ch

Graubünden

Paspels: Seebad Canovasee (geöffnet ab 1. Mai)

Chur: Freibad obere Au (geöffnet ab 10. Mai)

Schwimmbad Grüsch (geöffnet ab 1. Juni)

Arena Klosters - Strandbad (geöffnet ab 24. Mai)

Strandbad Caumasee Flims (geöffnet ab 29. Mai)

Das Strandbad Caumasee öffnet im Mai. Bild: KEYSTONE

Jura

Espace Loisirs Ajoie (geöffnet ab 24. Mai)

Piscine municipale Moutier (geöffnet ab 17. Mai)

Luzern

Seebad Nottwil (bereits geöffnet)

Freibad Schüpfheim (geöffnet ab 1. Mai)

Seebad Horw (geöffnet ab 10. Mai)

Seebad Luzern (geöffnet ab 1. Mai)

Badi Ebikon Rotsee (geöffnet ab 1. Mai)

Lido Weggis (geöffnet ab 1. Mai)

Das Seebad Luzern öffnet am 1. Mai. Bild: Luzern Tourismus

Nidwalden/Obwalden

Schwimmbad Sarnen (bereits geöffnet)

Strandbad Stansstad (bereits geöffnet)

Freibad Hergiswil (geöffnet ab 1. Mai)

Schaffhausen

Strandbad Büsingen (geöffnet ab 1. Mai)

Freizeitpark Schaffhausen KSS (geöffnet ab 1. Mai)

Beringen: Gwaagge-Badi (geöffnet ab 10. Mai)

Schwimmbad Hallau (geöffnet ab 10. Mai)

Das Schwimmbad Hallau öffnet Mitte Mai. bild: schwimmbad-hallau.ch

Schwyz

Seebad Arth (geöffnet ab 3. Mai)

Egg: Sihlseebadi Roblosen (geöffnet ab 11. Mai)

Solothurn

Freibad an der Aare (geöffnet ab 10. Mai)

St. Gallen

Freibad Wattwil (bereits geöffnet)

Berneck: Freibad Weier (geöffnet ab 3. Mai)

Naturstrandbad Diepoldsau (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad Ebnat Kappel (geöffnet ab 3. Mai)

Naturbad Baggersee Kriessern (geöffnet ab 1. Mai)

Oberriet: Schwimmbad Bildstöckli (geöffnet ab 1. Mai)

Seebad Schmerikon (geöffnet ab 1. Mai)

Widnau: Freibad Aegeten (geöffnet ab 1. Mai)

Tessin

Lido Agno TI (bereits geöffnet)

Lido Brissago (geöffnet ab 1. Mai)

Lido di Caslano (geöffnet ab 1. Mai)

Lido di Lugano (geöffnet ab 1. Mai)

Lido di Lugano öffnet am 1. Mai. Bild: keystone

Thurgau

Kreuzlingen: See- und Freibad Hörnli (bereits geöffnet)

Freibad Arbon (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad Frauenfeld (geöffnet ab 1. Mai)

Münchwilen: Parkbad an der Murg (geöffnet ab Juni)

Pfyn: Badeweiher / Naturbad Frankrichli (geöffnet ab 1. Mai)

Seebad Romanshorn (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad Stettfurt (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad Weinfelden (geöffnet ab 1. Mai)

Waadt

Piscine D'Aigle (bereits geöffnet)

Piscine – Bellerive (geöffnet ab 17. Mai)

Wallis

Freibad Visp (geöffnet ab 29. Mai)

Piscine de Monthey (geöffnet ab 3. Mai)

Bains de Géronde (geöffnet ab 29. Mai)

Zug

Freibad Lätttich Baar (geöffnet ab 1. Mai)

Buonas: Seebad Wildenmann (geöffnet ab 1. Mai)

Schwimmbad Rotkreuz (geöffnet ab 3. Mai)

Seebad Walchwil (geöffnet ab 1. Mai)

Zürich

Das Seebad Utoquai ist bereits geöffnet. Bild: keystone

Seebad Utoquai (bereits geöffnet)

Freibad Seebach (bereits geöffnet)

Freibad Letzigraben (geöffnet ab 1. Mai)

Strandbad Maur (geöffnet ab 1. Mai)

Seebad Pfäffikon (geöffnet ab 1. Mai)

Schlieren: Freibad Im Moos (geöffnet ab 10. Mai)

Birmensdorf: Schwimmbad Geren (geöffnet ab 1. Mai)

Strandbad Egelsee Bubikon (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad Bülach (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad Dietlikon (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad Dübendorf (geöffnet ab 1. Mai)

Freibad Hinwil (geöffnet ab 1. Mai)

Hombrechtikon: Seebad Lützelsee (geöffnet ab 1. Mai)

Schwimmbad Käpfnach Horgen (geöffnet ab 1. Mai)

Strandbad Kilchberg (geöffnet ab 1. Mai)

Küsnacht: Strandbad / Kusenbad (geöffnet ab 1. Mai)

Strandbad Männedorf (geöffnet ab 1. Mai)

Strandbad Dorfmeilen (geöffnet ab 1. Mai)

Feldmeilen (geöffnet ab 1. Mai)

Rickenbach: Freibad Grafenwisen (geöffnet ab 3. Mai)

Rorbas: Freibad Töss Side (geöffnet ab 1. Mai)

Rüti: Freibad Schwarz (geöffnet ab 1. Mai)

Dorfbadi Uster (geöffnet ab 3. Mai)

Strandbad Uster (geöffnet ab 3. Mai)

Freibad Water World Wallisellen (geöffnet ab 1. Mai)

Winterthur: Freibad Geiselweid (geöffnet ab 3. Mai)

Winterthur: Freibad Wolfensberg (geöffnet ab 1. Mai)

Zürich: Männerbad Schanzengraben (geöffnet ab 11. Mai)

Zürich: Flussbad Au-Höngg (geöffnet ab 24. Mai)

Zürich: Flussbad Unterer Letten (geöffnet ab 10. Mai)

Frauenbad Stadthausquai (geöffnet am 10. Mai)

Die Liste ist nicht abschliessend. Natürlich gibt es auch genügend Badeplätze an Seen oder Flüssen, an welchen schon jetzt gebadet werden kann.

(kek)