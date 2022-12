Alex und Vic hätten nie mehr damit gerechnet, dass ihre Lieder in dieser Form auf die Bühne kommen würden, sagte Bürge im September dieses Jahres in einem Interview mit dem Online-Medienmagazin persoenlich.com. Sie hätten der Premiere entgegengefiebert.

Mit Vic Eugster ist am Samstagmorgen der zweite der drei Brüder des legendären Trio Eugster im Alter von 82 Jahren gestorben. Sein hinterbliebener Bruder Alex informierte am Samstag das Schweizer Radio und Fernsehen SRF über den Hinschied.

In der Schweiz werden die Medikamente knapp – der Medikamentenengpass in 4 Punkten

Picdump #17 – … and a Happy New Year 🎶

«Das Pflegesystem fliegt gerade an mehreren Orten gleichzeitig in die Luft»

Frau wurde Opfer eines mutmasslichen Tötungsdeliktes in Kehrsatz BE – Ehemann in Haft

Eine Frau ist Mitte Dezember tot in einer Wohnung in Kehrsatz BE gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Der Ehemann der Toten befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.