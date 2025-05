Plötzlich ist das Abo doch ein wenig teurer – Wingo verärgert seine Kunden

Laut «Beobachter» behält sich Sunrise in seinen AGB das Recht vor, die Preise jährlich an die Teuerung anzupassen. Salt geht noch weiter und beansprucht dieses Recht jederzeit. Kundinnen und Kunden können ihre Verträge bei Salt nur dann vorzeitig auflösen, wenn die Preiserhöhungen als «wesentlich» und «erheblich» eingestuft werden. Ob diese Bestimmungen vor einem Gericht Bestand hätten, sei jedoch fraglich, schreibt das Konsumentenschutzmagazin.

Ja. Kundinnen und Kunden können «vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und somit bei Wingo auf 1. Juli 2025 kündigen, also auf das Datum der Änderung», schreibt die Swisscom-Zweitmarke. Alternativ können die User ebenfalls ohne Gebühren «jederzeit mit einer Frist von 2 Monaten auf Ende Monat Wingo verlassen».

Nicht unbedingt. «Wer sein Abo zu einem lebenslangen Fixpreis abgeschlossen hat, soll bei Wingo intervenieren», rät Bähler vom Konsumentenschutz (siehe auch Frage 3). Die Konsumentenschutzorganisation stellt hierfür einen Musterbrief zur Verfügung. Beharrt Wingo auf der Preiserhöhung, können betroffene Kundinnen und Kunden die ombudscom, die Schlichtungsstelle für Telekommunikation, anrufen. Diese hat sich in einem vergleichbaren Fall auf die Seite der Konsumenten gestellt. Sie ist der Ansicht, «dass das Angebot nur so verstanden werden kann, dass der Spezialpreis des Abonnements auf Lebzeiten gilt und nie angepasst wird». Allerdings hat der Anbieter auch bei einem lebenslangen Preisversprechen das Recht, den Vertrag zu kündigen.

Die Werbung mit lebenslangem Rabatt «grenzt an Irreführung», schreibt der Konsumentenschutz. Konsumenten würden damit rechnen, «dass der Preis und eben nicht der Rabatt lebenslang gelte».

Auch Salt, Swisscom und Sunrise haben in ihren AGB eine sogenannte Teuerungsklausel: «Sie nehmen sich das Recht heraus, die Abopreise aufgrund der Teuerung zu erhöhen ohne den betroffenen Kundinnen und Kunden ein Kündigungsrecht einzuräumen», sagt André Bähler vom Konsumentenschutz: Der Konsumentenschutz hat deshalb Sunrise vor dem Bezirksgericht Zürich eingeklagt. Das Verfahren ist hängig.

«Wird bei Abschluss eines Abos ein lebenslanger Preis vereinbart, gilt dieser Preis auch dann, wenn sich der Anbieter in den Allgemeinen Bedingungen (AGB) die Möglichkeit einer Preiserhöhung vorbehält. Der lebenslange Preis ist ein wesentlicher Vertragsbestandteil, der bei Widerspruch den AGB vorgeht. Er kann damit nicht einseitig geändert werden. AGB-Klauseln, die dies erlauben, sind aus Sicht des Konsumentenschutzes missbräuchlich und somit nichtig.»

Bis Anfang 2023 sprach das Unternehmen demnach von lebenslangem Preis. Das Problem für die Telekomanbieter: «Bei diesem Werbeversprechen können die Anbieter ihre Preise nicht an die Kosten angleichen», schreibt die Stiftung für Konsumentenschutz . Wohl deshalb wirbt Wingo nur noch mit «lebenslanger Rabatt». Diese Formulierung erlaubt Preiserhöhungen. Denn «wird bei Abschluss eines Abos ein lebenslanger Rabatt vereinbart, gilt nicht der Preis, sondern der Rabatt lebenslang», erklärt der Konsumentenschutz.

«Wingo hat während mindestens zwei Jahren mit lebenslangen Aktionspreisen geworben. Dadurch würde man meinen, dass dieser angezeigte Preis auch lebenslang gilt. Also, solange das Abo nicht gewechselt wird. Im Verlauf des Jahres 2023 wurde dann bei den Aktionsangeboten auf einmal mit lebenslangem Rabatt geworben. Das ist natürlich ein grosser Unterschied. Denn wenn nur der Rabatt gleich bleibt, sich aber der normale Listenpreis erhöht, so erhöhen sich auch die tatsächlich zu bezahlenden Abokosten.»

Bei der aktuellen Preiserhöhung bleibt der Rabatt in Franken gleich, Wingo erhöht aber den Listenpreis des Abos. Dadurch erhöht sich trotz «lebenslangem Rabatt» der zu bezahlende Abopreis. Lebenslanger Rabatt bedeutet also nicht lebenslanger Preis.

Die Preisanpassung ist moderat. Wingo lockte Kunden aber jahrelang mit Aktionsangeboten an, indem die Werbung zunächst von lebenslangen Preisen und später von lebenslangen Rabatten sprach . Laut Abo-Preisvergleichsdienst Dschungelkompass warb Wingo noch im Mai 2023 mit dem Werbespruch «lebenslang zum Hammerpreis» für sein Mobile-Abo.

«Nur wenn Kundinnen und Kunden von unserem leistungsstarken 5G-Netz profitieren möchten. Wer beim bisherigen Abo mit 4G bleiben will, kann sich kostenlos bei uns melden und behält sein Abo zu den bisherigen Konditionen (ohne Aufpreis, mit 4G-Netz). Dazu können Kunden sich über unsere Kontaktkanäle melden, z. B. per WhatsApp oder über unsere Gratishotline 0800 409 409.»

