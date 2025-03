Justin Timberlake kommt ans Openair Frauenfeld Bild: keystone

Diese Acts kommen ans Openair Frauenfeld

Das Openair Frauenfeld hat sein Line-up für die diesjährige Ausgabe vom 10. bis 12. Juli 2025 bekannt gegeben.

Neben Rap-Grössen wie 50 Cent, Young Thug und Ken Carson stehen auch Justin Timberlake, RAF Camora und Luciano auf dem Programm. Die Veranstalter setzen mit dieser Mischung auf ein breiteres Publikum.

Der 44-jährige Justin Timberlake sei als R&B-Superstar ein Ausnahmetalent, aber kein klassischer OAF-Act. «Wir dehnen das Angebot aus und sind mit tanzbareren Acts nicht mehr nur für die jungen und typischen Festivalgänger:innen attraktiv», wurde René Götz, CEO der First Event AG, in einer Mitteilung zitiert. Man wolle auch Menschen ansprechen, die ein Live-Konzert und nicht ein ganzes Festival besuchen oder sich statt eines Zelts eine komfortablere Übernachtung gönnen möchten.

Mit der Ansage «A Place Where Anything is Possible» will das grösste Hip-Hop-Festival Europas seine Grenzen erweitern, wie die Veranstalter weiter mitteilten. Neben der Musik sollen multisensorische Angebote und interaktive Erlebnisbereiche das Festival prägen. Zu den Attraktionen gehören eine begehbare Main Stage, eine siebengeschossige Club-Area und ein Skyline Club mit Panoramablick.

Neben den Headlinern ergänzen Nischenkünstler und weitere Acts das Programm. Mit dabei sind Key Glock, Nettspend, OsamaSon, Zartmann, SahBabii, Nura, Lazer Dim 700 und BigXthaPlug.

Die ganze Act-Liste gibt es hier.

Der Ticketvorverkauf läuft bereits, einige Kategorien seien laut den Organisatoren bereits ausverkauft. (sda/con)