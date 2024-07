Nemo gewinnt in Malmö den ESC. Bild: keystone

Bund der Steuerzahler will Referendum gegen Zürcher ESC-Gelder

Der Bund der Steuerzahler will das Referendum gegen die in Zürich bewilligten Gelder für den Eurovision Song Contest ergreifen. Das sei eine private Veranstaltung.

Es sei nicht einzusehen, weshalb die Stadtzürcher Steuerzahler das zahlen sollten, argumentierte der Bund der Steuerzahler in einer Mitteilung vom Dienstag. Am Mittwochabend will die Organisation ihr Referendum in Zürich offiziell beschliessen.

Das Stadtzürcher Parlament genehmigte einen Kredit von 20 Millionen Franken für die Austragung des ESC. Ob Zürich den Zuschlag für die Austragung des Musikwettbewerbs erhält, wird erst Ende August oder im September klar. Referendumsdrohungen gibt es auch gegen die gemeinsame Bewerbung von Bern und Biel. (sda)

