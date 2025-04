Eine Absperrung der Polizei in Bern. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Zwei Personen nach Messerstecherei in Ostermundigen BE festgenommen

Nachdem ein Mann am Donnerstagnachmittag in Ostermundigen BE mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden war, hat die Polizei zwei mutmassliche Täter festgenommen. Auch die Tatwaffe konnte sichergestellt werden.

Wie die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, sei ein Mann von zwei anderen angegriffen worden. Zur Messerstecherei sei es gegen 14.45 Uhr gekommen. Das schwer verletzte Opfer konnte laut Polizei aus dem Gebäude auf die Strasse flüchten, wo es von Drittpersonen versorgt wurde, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Einer der beiden mutmasslichen Täter konnte wenig später in einer der Wohnungen in dem Gebäude vorläufig festgenommen werden, wie es weiter hiess. Der zweite Mann wurde am selben Abend in einer weiteren Wohnung angehalten und ebenfalls vorläufig festgenommen.

In welcher Beziehung die drei Männer zueinander stehen, ist noch nicht geklärt, wie die Polizei weiter schreibt. Weitere Ermittlungen seien im Gang. Am Donnerstagnachmittag standen verschiedene Dienste der Kantonspolizei und ein Ambulanzteam im Einsatz. (nib/sda)